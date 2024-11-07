Від початку року Україна закупила понад 11 000 засобів РЕБ на 6 млрд грн, — Міноборони

За словами директора Агентства Марини Безрукової, пріоритетом залишається якнайшвидше закриття нагальних потреб ЗСУ. Більшу частину цих систем уже застосовують.

Із січня 2024 року Агентство оборонних закупівель Міноборони України уклало контракти на постачання понад 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість закупівлі склала понад 6 млрд гривень, і ЗСУ вже отримали більшу частину таких систем. Про це повідомляють на сайті пресслужби Міноборони.

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Тільки у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на суму понад 1 млрд гривень. Здебільшого це портативні системи ближньої дії, якими можна оснащувати автомобілі та техніку, і захистити екіпажі від FPV-дронів противника.

Ці засоби також можуть використовуватися на позиціях для пошуку і придушення каналів управління БПЛА. До всього іншого, було закуплено окремі засоби РЕБ тактичного застосування.

"Закупівля державою понад 11 000 засобів РЕБ від початку року дає змогу ЗСУ значно ефективніше налагодити протидію ворожим дронам і вберегти життя наших військових", — наводяться в публікації слова заступника міністра оборони України Дмитра Клименкова.

Повідомляється, що більша частина із закуплених систем РЕБ українського виробництва, що сприяє розвитку національного виробника і посилює військово-технічну незалежність країни в довгостроковій перспективі. Під час закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються безпосередньо з іноземними виробниками, що дає змогу заощадити.

За словами директора Агентства Марини Безрукової, пріоритетом залишається якнайшвидше закриття нагальних потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд представить систему економічного бронювання після аудиту підприємств.

Також Фокус з'ясовував, як РФ змінила тактику ударів "Шахедами" і чому ЗСУ не знищують дрони на етапі виробництва.