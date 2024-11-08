Війну в Україні можна легко закінчити: Ердоган поділився "рецептом" із Трампом

Адміністрація нового президента США має підійти до питання російсько-української війни з точки зору її вирішення. Президент Туреччини, як зазначають журналісти, висловив готовність стати посередником для воюючих сторін.

Війна в Україні може легко закінчитися, якщо адміністрація президента США під керівництвом Дональда Трампа прийме підхід, заснований на пошуку рішень. Про це, як пише Reuters, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до проблеми з погляду вирішення. Більше діалогу, дипломатії, угод відкриють двері до миру, а не до зброї, бомб і конфліктів", — сказав Ердоган.

Агентство зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена надавала Україні потужну підтримку впродовж усієї війни у вигляді постачань значної кількості озброєння, а також широкої допомоги у сфері безпеки та фінансів.

Водночас Туреччина, підтримуючи територіальну цілісність України і засуджуючи вторгнення Росії, виступила проти західних санкцій щодо Москви, з якою у неї склалися важливі відносини у сфері оборони, енергетики та туризму.

Анкара, надаючи військову підтримку Києву, закликає до переговорного припинення війни і пропонує виступити посередником у збройному конфлікті.

"Ми — країна, яка зуміла зібрати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі й продовжуватимемо це робити", — цитує Reuters Ердогана.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснював, як Реджеп Таїп Ердоган може підтримувати позицію України щодо Криму й одночасно співпрацювати з Росією.

8 листопада російський президент Володимир Путін зробив чергову заяву про мирні переговори з Україною. За словами глави Кремля, Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини".