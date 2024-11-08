Войну в Украине можно легко закончить: Эрдоган поделился "рецептом" с Трампом

Администрация нового президента США должна подойти к вопросу российско-украинской войны с точки зрения ее решения. Президент Турции, как отмечают журналисты, выразил готовность стать посредником для воюющих сторон.

Война в Украине может легко закончиться, если администрация президента США под руководством Дональда Трампа примет подход, основанный на поиске решений. Об этом, как пишет Reuters, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы можем легко положить конец этой войне, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к проблеме с точки зрения решения. Больше диалога, дипломатии, соглашений откроют дверь к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам", — сказал Эрдоган.

Агентство отмечает, что администрация президента США Джо Байдена оказывала Украине мощную поддержку на протяжении всей войны в виде поставок значительного количества вооружения, а также широкой помощи в сфере безопасности и финансов.

В то же время, Турция, поддерживая территориальную целостность Украины и осуждая вторжение России, выступила против западных санкций в отношении Москвы, с которой у нее сложились важные отношения в сфере обороны, энергетики и туризма.

Анкара, оказывая военную поддержку Киеву, призывает к переговорному прекращению войны и предлагает выступить посредником в вооруженном конфликте.

"Мы — страна, которая сумела собрать обе стороны за одним столом. Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на мире и будем продолжать это делать", — цитирует Reuters Эрдогана.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснял, как Реджеп Тайип Эрдоган может поддерживать позицию Украины по Крыму и одновременно сотрудничать с Россией.

8 ноября российский президент Владимир Путин сделал очередное заявление о мирных переговорах с Украиной. По словам главы Кремля, Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения".