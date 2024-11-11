"Есть все шансы": системы ПВО Crotale, L3Harris и Alvis Stormer остановят "шахеды", — Коваленко

У серпні 2022 року британська система Alvis Stormer уразила перші два російські "Орлани-10". У лютому 2023 року з'явилися кадри ураження "шахедів".

Для протидії нальотам російських дронів необхідно більше засобів ППО — зенітно-ракетного і гарматного типу. При цьому важливі не тільки "розпіарені ЗРК Patriot і SAMP/T", а й системи малого радіуса дії — ЗРК Crotal, L3Harris VAMPIRE, Alvis Stormer тощо. Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко на порталі Oboz.

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"І все ж таки. Що потрібно для протидії нальотам дронів? Звичайно ж, більше засобів ППО малого та середнього радіуса дії — як зенітно-ракетного, так і гарматного типу", — ідеться в публікації.

"На складах наших партнерів є десятки та навіть сотні не так давно знятих з експлуатації ЗРК Roland, MIM-72A/M48 Chaparral тощо" — зазначив оглядач.

За його словами, зони зі складною місцевістю можуть закриватися не мобільними вогневими групами, яким складно перехоплювати повітряні цілі, а засобами ППО, або ж літаками.

Водночас він зазначив, що з постачанням ударних вертольотів і турбогвинтової легкої штурмової авіації партнери не поспішають. Хоча головком Олександр Сирський зацікавлений у легких ударних вертольотах Bell AH-1W SuperCobra.

Він наголошує на важливості розвитку власних засобів перехоплення, дешевих і функціональних, ніж ЗРК або МОГ. Одне з розв'язань проблеми — дрони-перехоплювачі та РЕБ. Водночас такі кошти, знову ж таки, перебувають у віданні західних партнерів.

"В України є всі шанси закрити свій повітряний простір і нівелювати загрозу масових нальотів російських дронів, але в цьому питанні ми обмежені можливостями", — ідеться в публікації.

Якщо темпи та обсяги постачання не зміняться, терор тилової України російськими окупантами продовжиться і посилиться.

Ракети Crotale

Французькі всепогодні ракетні системи класу "земля — повітря", розроблені для перехоплення повітряних цілей і засобів авіації — від крилатих ракет до протичовнових, гелікоптерів, БПЛА і літаків, які летять низько. Їх випускає компанія Thomson CSF Matra (Thales Group).

Система складається з радара S-band Pulse Doppler радіусом дії 20 км, трекінгового радара Ku-band TWT (30 км), термальної камери (19 км) та інфрачервоного локалізатора.

Alvis Stormer

Це мобільна бронемашина, розроблена BAE Systems Land & Armaments. Британська армія використовує ці броньовики, укомплектовані ракетами Starstreak HVM or Martlet.

Міноборони Великої Британії вже передавало Україні ці системи. У серпні 2022 року система уразила перші два російські "Орлани-10". У лютому 2023 року з'явилися кадри ураження "шахедів".

Алвіс Стормер

Нагадаємо, що 11 листопада у РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, Путін розпорядився звільнити Курську область на тлі втрат ЗС РФ і армії КНДР.