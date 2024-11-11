"Есть все шансы": системы ПВО Crotale, L3Harris и Alvis Stormer остановят "шахеды", — Коваленко

В августе 2022 года британская система Alvis Stormer поразила первые два российские "Орланы-10". В феврале 2023 года появились кадры поражения "шахедов".

Для противодействия налетам российских дронов необходимо больше средств ПВО — зенитно-ракетного и пушечного типа. При этом важны не только "распиаренные ЗРК Patriot и SAMP/T", но и системы малого радиуса действия — ЗРК Crotal, L3Harris VAMPIRE, Alvis Stormer и пр. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко на портале Oboz.

Важно

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"И все же. Что нужно для противодействия налетам дронов? Конечно же, больше средств ПВО малого и среднего радиуса действия — как зенитно-ракетного, так и пушечного типа", — говорится в публикации.

"На складах наших партнеров есть десятки и даже сотни не так давно снятых с эксплуатации ЗРК Roland, MIM-72A/M48 Chaparral и т.д." — отметил обозреватель.

По его словам, зоны со сложной местностью могут закрываться не мобильными огневыми группами, которым сложно перехватывать воздушные цели, а средствами ПВО, либо же самолетами.

Вместе с тем он отметил, что с поставками ударных вертолетов и турбовинтовой легкой штурмовой авиации партнеры не спешат. Хотя главком Александр Сырский заинтересован в легких ударных вертолетах Bell AH-1W SuperCobra.

Он отмечает важность развития и собственных средств перехвата, более дешевых и функциональных, чем ЗРК или МОГ. Одно из решений проблемы — дроны-перехватчики и РЭБ.

Вместе с тем такие средства, опять же, находятся в ведении западных партнеров.

"У Украины есть все шансы закрыть свое воздушное пространство и нивелировать угрозу массовых налетов российских дронов, но в этом вопросе мы ограничены возможностями", — говорится в публикации.

Если темпы и объемы поставок не изменятся, террор тыловой Украины российскими оккупантами продолжится и усилится.

Ракеты Crotale

Французские всепогодные ракетные системы класса "земля — воздух", разработанные для перехвата воздушных целей и средств авиации — от крылатых ракет до противолодочных, вертолетов, БПЛА и низко летящих самолетов. Их разработала компания Thomson CSF Matra (Thales Group).

Система состоит из радара S-band Pulse Doppler радиусом действия 20 км, трекингового радара Ku-band TWT (30 км), термальной камеры (19 км), и инфракрасного локализатора.

Alvis Stormer

Это мобильная бронемашина, разработанная BAE Systems Land & Armaments. Британская армия используют эти броневики, укомплектованные ракетами Starstreak HVM or Martlet.

Минобороны Великобритании уже передавало Украине эти системы. В августе 2022 года система поразила первые два российские "Орланы-10". В феврале 2023 года появились кадры поражения "шахедов".

Alvis Stormer

Напомним, что 11 ноября в РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, Путин распорядился освободить Курскую область на фоне потерь ВС РФ и армии КНДР.