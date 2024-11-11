Створюють коридори для "Шахедів": ЗС РФ запускають близько 50% фальш-цілей для ППО України (фото)

Дрон із фанери "Пародія" являє собою якісніший виріб порівняно з "Герберою". Завдяки лінзі Люнеберга, на екранах РЛС він схожий на "Шахед".

Поряд із відомими хибними цілями "Гербера", які виготовляються з пінопласту, РФ активно застосовує дрон під назвою "Пародія" — у нього аналогічне призначення. Кількість таких хибних цілей в одному масовому запуску "Шахедів" може сягати 50%. Про це пише Defense Express із посиланням на дані Повітряних сил.

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"Пародія" являє собою якісніший виріб порівняно з "Герберою", йдеться в публікації. На фото видно, що фанерний дрон виконаний більш якісно.

Російські дрони-приманки

На екранах РЛС він має вигляд набагато більшого за розмірами "Шахеда" завдяки лінзі Люнеберга. Ця куля частково покрита фольгою і відбиває радіолокаційне випромінювання з великим посиленням.

Технічний засіб, який дає змогу дрону-приманці виглядати на екранах як "шахед"

Російські дрони-приманки Фото: Telegram

У "Гербері" активно використовується термоклей і різні саморізи.

Російські дрони-приманки

Електроніка в обох виробах загалом схожа: використовуються тільки доступні на цивільному ринку компоненти. Наприклад, у "Гербери" вся електроніка коштує не більше 100-200 доларів, а найдорожчим компонентом дрона є його двигун.

Водночас слід додати, що у РФ використовують спеціальні тактики, в яких хибні цілі мають не лише відвертати на себе засоби ППО, а й створювати справжні "коридори" в порядках української протиповітряної оборони. Реальна ефективність таких засобів значно нижча, ніж на це могли розраховувати в Москві.

У жовтні з рекордної кількості БПЛА (ударних і несправжніх) лише 4,83% влучили в цілі, решту було збито, придушено РЕБ або просто "втрачено локаційно". У серпні 2024 року, коли хибних цілей ще майже не було, 818 російських дронів показали ефективність на рівні 3,18%. Збільшення кількості дронів у 2,5 раза призвело до збільшення ефективності лише на 1,65%, тобто в межах статистичної похибки, зазначають аналітики, посилаючись на статистику Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо про те, як 11 листопада минула ніч у Києві, подробиці повідомили в КМВА: фальш-пуски, "Шахеди" та екстрені відключення.

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