Солдати ЗС РФ розгромили військову частину та влаштували масову втечу з неї, — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, деякі з втікачів раніше отримали поранення на війні з Україною та сподівались, що будуть непридатними до служби. Проте їх знову планували відправити на фронт.

Військові ЗС РФ влаштували масову втечу з погромом із військової частини під Новосибірськом. Кількох з них планували відправити воювати на територію України. Про це пише російське видання "Агентство. Новости"

"Від 10 до 15 військових могли втекти з військової частини в Новосибірській області, влаштувавши перед цим погром… Це одна з наймасовіших втеч військових з військової частини з початку війни", — йдеться у матерілаі.

Першим про втечу військових повідомив очільник селища Коченєве Євгеній Антіпов, де розташовується ця військова частина.

"З території частини, розташованої в Коченеве, самовільно залишили розташування частини 10 осіб із категорії тих, хто раніше самовільно залишив частину. Протягом 30 хвилин на таксі виїхали з території Коченеве", — написав Антіпов.

За його словами, пізніше чотирьох втікачів затримали за межами Коченевського району.

Водночас сестра одного з названих у ЗМІ учасників втечі повідомила "Агентству", що втекли 15 осіб. Про це їй повідомив брат, якого, ймовірно, помилково зарахували до учасників втечі.

Один з втікачів 24-річний Олександр Богачов зняв відео, на якому видно, як військові б'ють шибки і дошки пошани в одній із будівель на території частини перед втечею. Те, що відбувається, Богачов назвав "бунтом".

Мати Богачова розповіла, що її син отримав поранення на війні в Україні та розраховував на отримання категорії придатності "Д", яка звільняє від подальшої служби у військах. Проте його та інших військових вирішили відправити назад в Україну.

Ще один втікач 35-річний Віктор Сергєєв повідомив виданню ASTRA, що командування частини погано до них ставилося.

"Усі документи відповідні, відео та голосові повідомлення надіслано в певні структури. Уже все, триває розгляд", — зазначив Сергєєв.

Як зазначають журналісти, це одна з найбільших втеч солдат з військових частин, про яку стало відомо публічно.

Нагадаємо, 13 листопада OSINT-аналітик Necro Mancer повідомив. що під Луганськом загинув полковник ЗС РФ "Піонер".

У цей же день The War Zone повідомило, що ЗС РФ зібрали 50-тисячне угруповання під Курськом.