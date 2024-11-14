Кілометри дроту вздовж шляху постачання: ЗСУ готуються до наступу в Курській області (фото)
За інформацією журналістів, уздовж основного шляху постачання в Курській області шикуються кілометри колючого дроту та бункерні укріплення на випадок, якщо доведеться відходити з позицій.
Бійці батальйону 47-ї ОМБр очікують на посилення бойових зіткнень у Курській області найближчим часом. Про це пише Sky News.
Уздовж основного шляху постачання шикуються кілометри колючого дроту, а також риють бункерні укріплення, якщо доведеться відходити із зайнятих позицій. Командування батальйону 47-ї ОМБр говорить про нестачу озброєнь, піхоти й артилерії.
50-тисячне угруповання ЗС РФ під Курськом
Напередодні журналісти повідомили, що російська армія розпочала масштабні контрнаступальні дії в Курській області. Територія залишається місцем запеклих боїв протягом останніх трьох місяців. Тепер же ЗС РФ зібрали угруповання близько 50 тисяч військових, зокрема значну кількість північнокорейських спецпризначенців. Це підтверджують і українські, й американські джерела.
Нагадаємо, що, за даними Forbes, через неправильні розвіддані військам РФ під Курськом доводиться штурмувати наосліп.
Також повідомлялося, що 13 листопада військовий експерт розповів про плани РФ у Запорізькій області та удар, що відвертає.
Зі свого боку, начальник міської військової адміністрації Куп'янська Андрій Беседін розповів, що росіян у населеному пункті немає, а становище повністю підконтрольне Силам оборони України. За відомостями Страткому ЗСУ, дані DeepState про прорив окупантів у Куп'янську — хибні.