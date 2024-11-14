Километры проволоки вдоль пути снабжения: ВСУ готовятся к наступлению в Курской области (фото)

По информации журналистов, вдоль основного пути снабжения в Курской области выстраиваются километры колючей проволоки и бункерные укрепления на случай, если придется отходить с позиций.

Бойцы батальона 47-й ОМБр ожидают усиления боестолкновений в Курской области в ближайшее время. Об этом пишет Sky News.

Вдоль основного пути снабжения выстраиваются километры колючей проволоки, а также роют бункерные укрепления, если придется отходить с занятых позиций. Командование батальона 47-й ОМБр говорит о недостатке вооружений, пехоты и артиллерии.

50-тысячная группировка ВС РФ под Курском

Зубы дракона в Сумской области, по данным журналистов

Накануне журналисты сообщили, что российская армия предприняла масштабные контрнаступательные действия в Курской области. Территория остается местом ожесточенных боев в течение последних трех месяцев. Теперь же ВС РФ собрали группировку порядка 50 тысяч военных, в т.ч. значительное число северокорейских спецназовцев. Это подтверждают и украинские, и американские источники.

Напомним, что, по данным Forbes, из-за неверных разведданных войскам РФ под Курском приходится штурмовать вслепую.

Также сообщалось, что 13 ноября военный эксперт рассказал о планах РФ в Запорожской области и отвлекающем ударе.

В свою очередь, начальник городской военной администрации Купянска Андрей Беседин рассказал, что россиян в населенном пункте нет, а положение полностью подконтрольно Силы обороны Украины. По сведениям СтратКома ВСУ, данные DeepState о прорыве оккупантов в Купянском — неверны.