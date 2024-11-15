Друга фальш-атака за тиждень: ЗС РФ імітували пуски ракет по Україні, деталі

Командування ПС ЗСУ підтверджувало активізацію кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья". Кілька бортів здійснили пускові маневри, але ракети в повітряному просторі України так і не зафіксували.

Російські окупанти втретє за тиждень підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і могли здійснити пускові маневри. Фокус зібрав усе, що відомо про дії противника.

Про активність ворожої авіації повідомили Повітряні сили о 05:57. Загалом у небо піднялися 8 бортів, які летіли в південно-східному напрямку з аеродрому "Оленья".

Після цього в низці українських регіонів оголосили ракетну небезпеку, однак чи пов'язано це з активністю Ту-95МС, у командуванні не уточнили.

О 08:30 з'явилися перші повідомлення про можливі пуски крилатих ракет Х-101/555 з району Каспійського моря. Моніторинговий канал Tracking повідомляв, що якщо пуски реальні, тоді підліт ракет в український повітряний простір очікується з 09:00 до 09:30. Після маневрів бомбардувальники почали повертатися на свої бази.

За понад годину після перших даних про можливі пуски моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що крилаті ракети так і не фіксують в українському повітряному просторі, а частина ворожих літаків уже приземлилися. Найближчим часом у регіонах мають дати відбої тривог.

У результаті це був третій зліт стратегічної авіації росіян з понеділка, а також другий, коли була лише імітація пускових маневрів з метою фальш-атаки.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати українські міста. За даними командування, вранці також було зафіксовано злети винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через загрозу масованого удару в деяких українських регіонах превентивно ввели аварійні відключення світла.

У ЦПД при РНБО тоді заявили, що це був психологічний тиск на українців з боку супротивника і що ракети у росіян накопичені.

13 листопада росіяни знову підняли в повітря стратегічну авіацію, однак цього разу пуски ракет були реальними. За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано в небі над Україною 96 засобів повітряного нападу. 47 ударних дронів локально втрачено, а ще 2 — полетіли в Росію і Білорусь. ЗС РФ атакували Україну "Шахедами", а також ракетами Х-101 і "Іскандер".