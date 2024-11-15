Вторая фальш-атака за неделю: ВС РФ имитировали пуски ракет по Украине, детали

Командование ВС ВСУ подтверждало активизацию нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья". Несколько бортов осуществили пусковые маневры, но ракеты в воздушном пространстве Украины так и не зафиксировали.

Российские оккупанты третий раз за неделю подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и могли совершить пусковые маневры. Фокус собрал все, что известно о действиях противника.

Об активности вражеской авиации сообщили Воздушные силы в 05:57. Всего в небо поднялись 8 бортов, которые летели в юго-восточном направлении с аэродрома "Оленья".

После этого в ряде украинских регионов объявили ракетную опасность, однако связано ли это с активностью Ту-95МС, в командовании не уточнили.

В 08:30 появились первые сообщения о возможных пусках крылатых ракет Х-101/555 с района Каспийского моря. Мониторинговый канал Tracking сообщал, что если пуски реальные, тогда подлет ракет в украинское воздушное пространство ожидается с 09:00 до 09:30. После маневров бомбардировщики начали возвращаться на свои базы.

Спустя больше часа после первых данных о возможных пусках мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что крылатые ракеты так и не фиксируются в украинском воздушном пространстве, а часть вражеских самолетов уже приземлились. В ближайшее время в регионах должны дать отбои тревог.

В результате это был третий взлет стратегической авиации россиян с понедельника, а также второй, когда была лишь имитация пусковых маневров с целью фальш-атаки.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать украинские города. По данным командования, утром также были зафиксированы взлеты истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Из-за угрозы массированного удара в некоторых украинских регионах превентивно ввели аварийные отключения света.

В ЦПД при СНБО тогда заявили, что это было психологическое давление на украинцев со стороны противника и ракеты у россиян накоплены.

13 ноября россияне вновь подняли в воздух стратегическую авиацию, однако в этот раз пуски ракет были реальными. По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано в небе над Украиной 96 средств воздушного нападения. 47 ударных дронов локально потеряны, а еще 2 — улетели в Россию и Беларусь. ВС РФ атаковали Украину "Шахедами", а также ракетами Х-101 и "Искандер".