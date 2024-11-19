У Великій Британії вже підготували 50 000 бійців ЗСУ в межах місії Interflex, — Міноборони

Останніми країнами, інструктори яких навчають бійців ЗСУ, стали Косово, Румунія та Естонія. Підготовку ЗСУ у Великій Британії в країнах Європи проводять у межах програми EUMAM та Interflex.

Велика Британія продовжує навчальну місію Interflex, підготовку вже пройшли 50 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомило Міноборони Великої Британії в соцмережі X.

Важливо

Неякісна підготовка та "совкові" стандарти: що не так із навчанням новомобілізованих та чи все так погано

За даними британського оборонного відомства, українських новобранців підготували в межах навчальної місії Interflex, вони підвищили свої навички та готовність.

Останніми країнами, які приєдналися до цих глобальних зусиль, стали Косово, Румунія та Естонія, зазначили британські військові.

У країнах Європи проводяться дві програми навчання українських військових. У межах проєкту Interflex, очолюваного Британією, інструктори з 12 країн навчають бійців ЗСУ польових навичок. Також є ініціатива EUMAM під егідою ЄС.

Нагадаємо, що в Польщі перші добровольці з "Українського легіону" підписали контракти із ЗСУ. За даними на 12 листопада, заявки на вступ до "Українського легіону" подали понад 600 осіб.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ вирішили розширити базовий військовий вишкіл новобранців. Наголос було зроблено на навчанні управляти БПЛА і застосовувати засоби РЕБ. Передбачено і збільшення кількості стрілецьких вправ — з 23 до 45. При цьому витрата патронів зросла з 500 до 866 одиниць.

Водночас 7 листопада повідомлялося, що терміни навчання українських бійців за кордоном скорочують.