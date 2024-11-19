В Великобритании уже подготовили 50 000 бойцов ВСУ в рамках миссии Interflex, — Минобороны

Последними странами, инструкторы которых обучают бойцов ВСУ, стали Косово, Румыния и Эстония. Подготовка ВСУ в Великобритании в странах Европы проводится в рамках программы EUMAM и Interflex.

Великобритания продолжает учебную миссию Interflex, подготовку уже прошли 50 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в соцсети X.

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По данным британского оборонного ведомства, украинских новобранцев подготовили в рамках обучающей миссии Interflex, они повысили свои навыки и готовность.

Последними странами, которые присоединились к этим глобальным усилиям, стали Косово, Румыния и Эстония, отметили британские военные.

В странах Европы проводятся две программы обучения украинских военных. В рамках проекта Interflex, возглавляемого Британией, инструкторы из 12 стран обучают бойцов ВСУ полевым навыкам. Также есть инициатива EUMAM под эгидой ЕС.

Напомним, что в Польше первые добровольцы из "Украинского легиона" подписали контракты с ВСУ. По данным на 12 ноября, заявки на вступление в "Украинский легион" подали более 600 человек.

Ранее сообщалось, что в ВСУ решили расширить базовую военную подготовку новобранцев. Упор был сделан на обучение управлению БПЛА и применению средств РЭБ. Предусмотрено и увеличение количества стрелковых упражнений — с 23 до 45. При этом расход патронов вырос с 500 до 866 единиц.

В то же время 7 ноября сообщалось, что сроки обучения украинских бойцов в рамках военной подготовки за рубежом сокращают.