"Не можу собі дозволити": Николаевский Ванек розповів, чому відмовився публікувати звіт ПС ЗСУ

Автор каналу-мільйонника "Николаевский Ванек" відмовився передруковувати офіційне зведення Повітряних Сил щодо вражених цілей після атаки росіян. За його словами, він не може собі дозволити публікувати брехню.

У четвер, 28 листопада, автор відомого моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек" відмовився публікувати у себе вже традиційний звіт щодо збиття ворожих цілей у небі над Україною. Виключно сьогодні інформації "у циферках" щодо збиття російських ракет та БПЛА на каналі з аудиторією понад 2,6 млн підписників не буде, попередив блогер.

"Николаевский Ванек" зазначив, що він не може собі дозволити публікувати брехню окремих командувачів з приводу збиття у їхній зоні відповідальності, коли результат, як підкреслив він, доволі явний.

Водночас автор каналу наголосив, що дискредитацією Повітряних Сил він ніколи не займався і не збирається.

Що кажуть у ПС ЗСУ

У Повітряних Силах повідомили, що загалом противник випустив по Україні 188 засобів нападу, з яких було збито 111 цілей, зокрема 76 із 85 крилатих ракет, 3 керовані авіаракети й ️35 із 97 "шахедів". При цьому, як зазначається, ще 62 безпілотники було локаційно втрачено.

Пізніше в управлінні комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що ворог атакував електричні підстанції в різних областях України й було зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

Під час повітряних атак противник почав застосовувати велику кількість ракет та безпілотників й на окремих напрямках їхня чисельність часто перевищує кількість засобів прикриття, зазначили у ПС.

"Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах", — йдеться у повідомленні, у якому також наголошується, що усі ці фактори суттєво ускладнюють роботу ППО радянського виробництва, які стоять на озброєнні ПС ЗСУ.

Й аби надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури, в України недостатньо більш ефективних західних систем, наголосили у ПС ЗСУ, додавши, що щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки, не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам винищувальної авіації та розрахункам мобільних вогневих груп.

У Міненерго повідомили, що Росія здійснила вже 11-ту за 2024 рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки "Укренерго" запровадило три черги відключень побутових споживачів одночасно.

Окрім того, росіяни вранці також атакували обʼєкти "Нафтогазу". Повідомляється, що співробітники та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучань, але атака не вплине на надання послуг споживачам.

Хто такий "Николаевский Ванек"

Канал "Николаевский Ванек" був створений 17 квітня 2022 року, ставши джерелом важливої інформації для українців, надаючи їм інсайдерські та оперативні відомості про ракетні атаки, переміщення ворожих сил та інші актуальні новини. Його автор залишається невідомим, але існують припущення, що каналом керує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім чи навіть генерал Дмитро Марченко.

Нагадаємо, росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Львівській області, а також у Рівненській та Волинській.

Президент України Володимир Зеленський розповів про особливість ракет, якими РФ била по Україні 28 листопада.