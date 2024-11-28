"Не могу себе позволить": Николаевский Ванек рассказал, почему отказался публиковать отчет ВС ВСУ

Автор канала-миллионника "Николаевский Ванек" отказался перепечатывать официальную сводку Воздушных Сил о пораженных целях после атаки россиян. По его словам, он не может себе позволить публиковать ложь.

В четверг, 28 ноября, автор известного мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек" отказался публиковать у себя уже традиционный отчет о сбивании вражеских целей в небе над Украиной. Исключительно сегодня информации "в циферках" по сбиванию российских ракет и БПЛА на канале с аудиторией более 2,6 млн подписчиков не будет, предупредил блогер.

"Николаевский Ванек" отметил, что он не может себе позволить публиковать ложь отдельных командующих по поводу сбития в их зоне ответственности, когда результат, как подчеркнул он, довольно явный.

В то же время автор канала подчеркнул, что дискредитацией Воздушных Сил он никогда не занимался и не собирается.

Что говорят в ВС ВСУ

В Воздушных Силах сообщили, что в целом противник выпустил по Украине 188 средств нападения, из которых было сбито 111 целей, в том числе 76 из 85 крылатых ракет, 3 управляемые авиаракеты и ️35 из 97 "шахедов". При этом, как отмечается, еще 62 беспилотника были локально потеряны.

Позже в управлении коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ сообщили, что враг атаковал электрические подстанции в разных областях Украины и было зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

Во время воздушных атак противник начал применять большое количество ракет и беспилотников и на отдельных направлениях их численность часто превышает количество средств прикрытия, отметили в ВС.

"Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах", — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что все эти факторы существенно затрудняют работу ПВО советского производства, которые стоят на вооружении ВС ВСУ.

И чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры, в Украине недостаточно более эффективных западных систем, отметили в ВС ВСУ, добавив, что плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки, не позволили эффективно выполнять задачи пилотам истребительной авиации и расчетам мобильных огневых групп.

В Минэнерго сообщили, что Россия осуществила уже 11-ю за 2024 год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки "Укрэнерго" ввело три очереди отключений бытовых потребителей одновременно.

Кроме того, россияне утром также атаковали объекты "Нафтогаза". Сообщается, что сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий, но атака не повлияет на предоставление услуг потребителям.

Кто такой "Николаевский Ванек"

Канал "Николаевский Ванек" был создан 17 апреля 2022 года, став источником важной информации для украинцев, предоставляя им инсайдерские и оперативные сведения о ракетных атаках, перемещении вражеских сил и другие актуальные новости. Его автор остается неизвестным, но существуют предположения, что каналом руководит глава Николаевской ОВА Виталий Ким или даже генерал Дмитрий Марченко.

Напомним, россияне атаковали объекты инфраструктуры во Львовской области, а также в Ровенской и Волынской.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об особенностях ракет, которыми РФ била по Украине 28 ноября.