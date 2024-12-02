У РФ розробили пінопластовий баражувальний дрон "Штурм-СТ" за 2000 доларів: що відомо

За словами українських аналітиків, ворог шукає і створює нові варіації безпілотників із дешевих компонентів, судячи з усього, виробництва КНР.

Російська компанія "Домінанта" для потреб окупаційного угруповання розробила новий баражувальний дрон літакового типу під назвою "Штурм-СТ". Про це 28 листопада повідомляло російське інформагентство ТАРС.

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Зазначалося, що головна "особливість" БПЛА — його матеріал, пресований пінопласт, покритий склотканиною. Основна перевага такої розробки — його вартість, заявлена на рівні 200 тисяч рублів або, орієнтовно, 2000 доларів. Щодо інших тактико-технічних характеристик, то зазначається, що тривалість перебування в повітрі — до 60 хвилин і корисне навантаження до 5 кг.

Виробник заявляє, що дрон "Штурм-СТ" здатний виконувати на полі бою розвідувальні завдання, а також використовуватися як дрон-камікадзе. Нібито ця розробка вже тестувалася в умовах засобів радіоелектронної боротьби.

Російський пінопластовий дрон "ИРТ-Скаут", ілюстративне фото

Найімовірніше, цей безпілотник створено з використанням насамперед китайських складників, вважають українські аналітики з Defense Express і нагадують, що той самий пінопластовий дрон "Гербера", якому відводять роль хибної цілі, має китайські складові частини.

"Загалом це вже не вперше, коли ворог використовує на полі бою дрони буквально "з палиць" і такі ідеї мають право на життя, зважаючи на їхню дешевизну. Водночас "компенсується" часто не вкрай високим рівнем ефективності", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що 29 листопада стало відомо, що ЗС РФ вдалися до нової тактики захисту кораблів у Криму, оскільки скорегувати дрон або ракету вже неможливо.

Також повідомлялося, що з'явилися нові деталі атаки БпЛА РФ по багатоповерхівці в Тернополі. Евакуювали близько 100 осіб.