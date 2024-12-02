В РФ разработали пенопластовый баражирующий дрон "Штурм-СТ" за 2000 долларов: что известно

По словам украинских аналитиков, враг ищет и создает новые вариации беспилотников из дешевых комплектующих, судя по всему, производства КНР.

Российская компания "Доминанта" для нужд оккупационной группировки разработала новый барражирующий дрон самолетного типа под названием "Штурм-СТ". Об этом 28 ноября сообщало российское информагентство ТАСС.

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Отмечалось, что главная "особенность" БПЛА — его материал, прессованный пенопласт, покрытый стеклотканью. Основное преимущество такой разработки — его стоимость, заявленная ​​на уровне 200 тысяч рублей или, ориентировочно, 2000 долларов. По другим тактико-техническим характеристикам отмечается, что продолжительность пребывания в воздухе — до 60 минут и полезная нагрузка до 5 кг.

Производитель заявляет, что дрон "Штурм-СТ" способен выполнять на поле боя разведывательные задачи, а также использоваться в качестве дрона-камикадзе. Якобы эта разработка уже тестировалась в условиях средств радиоэлектронной борьбы.

Российский пенопластовый дрон "ИРТ-Скаут", иллюстративное фото

Скорее всего, этот беспилотник создан с использованием прежде всего китайских комплектующих, считают украинские аналитики из Defense Express и напоминают, что у того же пенопластового дрона "Гербера", которому отводится роль ложной цели, китайские составные части.

"В целом это уже не первый раз, когда враг использует на поле боя дроны буквально "из палок" и такие идеи имеют право на жизнь ввиду их дешевизны. В то же время "компенсируется" часто не крайне высоким уровнем эффективности", — говорится в публикации.

Напомним, что 29 ноября стало известно, что ВС РФ прибегли к новой тактике защиты кораблей в Крыму, поскольку скорректировать дрон или ракету уже невозможно.

Также сообщалось, что появились новые детали атаки БпЛА РФ по многоэтажке в Тернополе. Эвакуировали около 100 человек.