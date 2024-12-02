"Влада намагається бути хорошою": військова Литвинова розкритикувала мобілізацію (відео)

Леся Литвинова виступила за те, щоб держава визнала, що "все погано". З її слів, більшість українців не воює, а решта — "опинилися в заручниках".

Україні ще є кого мобілізувати, але влада "грається" в симпатію з ухилянтами. Про це в інтерв’ю ТСН 1 грудня заявила волонтерка та військова Леся Литвинова.

Леся Литвинова про мобілізацію — з 1:00:11

На її думку, держава має спілкуватися з українцями з позиції "дорослий дорослому". Зокрема, казати, що насправді "у нас все погано", і провина — спільна, тому треба разом щось робити.

"У нас не вистачає мобілізаційного резерву? В нас до біса мобілізаційного резерву, до біса. Але влада грається в те, що намагається бути хорошою. Хорошою для кого? Для більшості, а не воює — більшість", — наголосила Литвинова.

Вона зауважила, що влада намагається подобатись тим, хто не відправився на фронт, а не тим, хто "опинився в заручниках". Доброволиця уточнила, що йдеться про "дорослих", які мобілізувались самостійно або просто не ховались від призову.

Литвинова згадала, що в Україні обговорюють мобілізацію жінок та зниження мобілізаційного віку до 18 років. Вона поділилася, що в обох випадках не виступає проти.

"Я проти, щоб це робили до того, як зробили все можливе, щоби ті, хто зараз має іти воювати, йшли і воювали", — додала військова.

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