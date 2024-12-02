"Власть пытается быть хорошей": военная Литвинова раскритиковала мобилизацию (видео)

Леся Литвинова выступила за то, чтобы государство признало, что "все плохо". По ее словам, большинство украинцев не воюет, а остальные — "оказались в заложниках".

Украине еще есть кого мобилизовать, но власть "играет" в симпатию с уклонистами. Об этом в интервью ТСН 1 декабря заявила волонтер и военная Леся Литвинова.

Леся Литвинова о мобилизации — с 1:00:11

По ее мнению, государство должно общаться с украинцами с позиции "взрослый взрослому". В частности, говорить, что на самом деле "у нас все плохо", и вина — общая, поэтому надо вместе что-то делать.

"У нас не хватает мобилизационного резерва? У нас до черта мобилизационного резерва, до черта. Но власть играет в то, что пытается быть хорошей. Хорошей для кого? Для большинства, а не воюет — большинство", — подчеркнула Литвинова.

Она отметила, что власть пытается нравиться тем, кто не отправился на фронт, а не тем, кто "оказался в заложниках". Доброволец уточнила, что речь идет о "взрослых", которые мобилизовались самостоятельно или просто не прятались от призыва.

Литвинова вспомнила, что в Украине обсуждают мобилизацию женщин и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Она поделилась, что в обоих случаях не выступает против.

"Я против, чтобы это делали до того, как сделали все возможное, чтобы те, кто сейчас должен идти воевать, шли и воевали", — добавила военная.

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