Бельгія поставить Україні десятки всюдихідних машин швидкої допомоги BV-206 до кінця року (фото)

Амфібійний гусеничний BV 206 шведської компанії Hägglunds являє собою бронемашину з винятковою продуктивністю на складних ділянках.

Бельгія планує до кінця поточного року поставити Україні кілька десятків гусеничних машин, спеціально розроблених для складних умов місцевості. Уживані Hagglund BV 206 були закуплені та повністю відремонтовані бельгійською компанією John Cockerill. Про це повідомляє VRT NWS.

Важливо

В Україні створили безпілотний РЕБ-всюдихід AD BERSERK: як він допоможе ЗСУ (відео)

Тепер вони готові до відправлення в Україну, де їх насамперед використовуватимуть для евакуації поранених солдатів із лінії фронту.

Амфібійний гусеничний BV 206, виробництва шведської компанії Hägglunds, являє собою бронемашину з винятковою продуктивністю на складних ділянках. BV-206 складається з двох модулів і відомий своєю здатністю працювати в суворих умовах, таких як сніг і гори. Україні ця машина потрібна через високу мобільність на перетнутій місцевості для евакуації поранених. У жовтні 2023 року Німеччина вже поставила 73 одиниці цієї машини в Україну.

Характеристики BV-206

Машина швидкої допомоги BV-206

довжина BV-206 — 6,36 метра;

ширина — 2,3 метра;

висота — 2,43 метра;

місткість — до 10 осіб;

корисне навантаження — 1,37 тонни;

вага — 7,3 тонни;

потужність двигуна — 177 к/с;

BV-206 розвиває швидкість — до 52 км/год на дорогах і 4 км/год на воді;

запас ходу — 330 км.

Загалом було вироблено понад 11 000 одиниць BV-206, і наразі цю систему використовують у понад 37 країнах світу для різних військових і цивільних місій. Україні вже передавали ці транспортні засоби.

Машина швидкої допомоги BV-206

Машина швидкої допомоги BV-206

Компанія John Cockerill з бельгійського регіону Валлонія провела повну модернізацію цих транспортних засобів. Їх перетворили на броньовані багатоцільові транспортні засоби: встановили потужніший двигун Mercedes, провели капітальний ремонт рульової системи та додали систему носилок для ефективної евакуації поранених.

Нагадаємо, що танкіст ЗСУ розповів про запеклі бої за участю Leopard 2.

Також повідомлялося, що глава Мінцифри Федоров заявив, що в України є далекобійні дрони на 1800 км для ударів по РФ.