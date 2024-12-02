Бельгия поставит Украине десятки вездеходных машин скорой помощи BV-206 к концу года (фото)

Амфибийный гусеничный BV 206 шведской компании Hägglunds представляет собой бронемашину с исключительной производительностью на сложных участках.

Бельгия планирует до конца текущего года поставить Украине несколько десятков гусеничных машин, специально разработанных для сложных условий местности. Подержанные Hagglund BV 206 были закуплены и полностью отремонтированы бельгийской компанией John Cockerill. Об этом сообщает VRT NWS.

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Теперь они готовы к отправке в Украину, где будут в первую очередь использоваться для эвакуации раненых солдат с линии фронта.

Амфибийный гусеничный BV 206, производства шведской компании Hägglunds, представляет собой бронемашину с исключительной производительностью на сложных участках. BV-206 состоит из двух модулей и известен своей способностью работать в суровых условиях, таких как снег и горы. Украине эта машина нужна из-за высокой мобильности на пересеченной местности для эвакуации раненых. В октябре 2023 года Германия уже поставила 73 единицы этой машины в Украину.

Характеристики BV-206

Машина скорой помощи BV-206

длина BV-206 — 6,36 метра;

ширина — 2,3 метра;

высота — 2,43 метра;

вместимость — до 10 человек;

полезная нагрузка — 1,37 тонны;

вес — 7,3 тонны;

мощность двигателя — 177 л/с;

BV-206 развивает скорость — до 52 км/ч на дорогах и 4 км/ч на воде;

запас хода — 330 км.

В общей сложности было произведено более 11 000 единиц BV-206, и в настоящее время эта система используется в более чем 37 странах мира для различных военных и гражданских миссий. Украине уже передавали эти транспортные средства.

Машина скорой помощи BV-206

Машина скорой помощи BV-206

Компания John Cockerill из бельгийского региона Валлония провела полную модернизацию этих транспортных средств. Их превратили в бронированные многоцелевые транспортные средства: установили более мощный двигатель Mercedes, провели капитальный ремонт рулевой системы и добавили систему носилок для эффективной эвакуации раненых.

Напомним, что танкист ВСУ рассказал об ожесточенных боях с участием Leopard 2.

Также сообщалось, что глава Минцифры Федоров заявил, что у Украины есть дальнобойные дроны на 1800 км для ударов по РФ.