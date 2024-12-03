Нескінченний потік ЗС РФ: як ЗСУ утримують територію Курської області, — CNN (відео)

За словами бійця ЗСУ, ЗС РФ відправляють групи, з яких майже ніхто не залишається серед живих. Наступного дня вирушають нові групи росіян, які не знають, що сталося з попередніми.

В одній з недавніх атак у Курській області справа навіть не дійшла до стрілянини, але інтенсивність бою була високою. П'ятеро росіян просунулися вперед на світанку, але, як показали теплові знімки з безпілотника, вони були вбиті або поранені дроном під час спроби сховатися в лісі. Про це пише CNN.

Олександр висловив упевненість, що його підрозділ зможе втриматися в Курській області

"У мене таке враження, що (у росіян) необмежена кількість людей", — сказав Олександр, командир підрозділу 225-го штурмового батальйону, описуючи сутичку вже у кафе в українському місті Суми 11 годин потому.

За його словами, ЗС РФ відправляють групи, з яких майже ніхто не залишається серед живих. А наступного дня вирушають нові групи.

"Наступні росіяни, схоже, не знають, що сталося з попередніми. Вони йдуть туди, як у невідомість. Ніхто їм нічого про це не розповідає, і ніхто не повертається", — пояснив військовослужбовець. Побратими українського бійця, з якими він разом сидів, погано чують через постійні обстріли. Вони розповіли про поточний стан чотиримісячної української окупації в Курській області.

Є думка, що операція в Курській області надасть Києву життєво важливий важіль на будь-яких майбутніх мирних переговорах, які, можливо, ініціює обраний президент США Дональд Трамп. Тому Україні необхідно зберегти плацдарм у цьому районі щонайменше до весни.

Олександр висловив упевненість, що його підрозділ зможе втриматися.

"Я не знаю, яка насправді мета. Можливо, нам слід погуляти тут чотири місяці, а потім розвернутися і піти, наприклад... Якщо мета полягає в тому, щоб утриматися до певного моменту, ми так і зробимо", — пояснив він.

На запитання про те, яким буде його послання Трампу, Олександр зажадав від Заходу дотримання гарантій безпеки, які він дав Україні в обмін на відмову Києва від ядерної зброї 1994 року.

"Ви забрали нашу ядерну зброю? Ви обіцяли нам свій "дах", — сказав Олександр. Він зазначив, що США і Велика Британія насамперед переслідують власні інтереси.

"Стримайте своє слово. Нас убивають, а ви все ще намагаєтеся грати в ігри, щоб захистити свої інтереси. Вам би слід було віддати все, що ви могли, щоб закінчити цю війну за два дні. Хто повірить словам США або Англії, які пісяють перед Росією? Вибачте за мою англійську", — сказав він.

За його словами, нещодавні російські атаки в його районі Курської області були настільки ж неефективними, як і дорогими. Окремо українські офіційні особи визнали, що 40% території, яку вони захопили наприкінці літа, росіяни відтоді повернули. Підрозділ Олександра не спав три дні, сказав він, або залишав лінію фронту протягом восьми місяців і брав участь у запеклих боях в українських містах Бахмут, Авдіївка та Часів Яр.

У складі російських військ, з якими українці зіткнулися в Курській області, були добре навчені десантники з 76-ї бригади, а також менш організовані чеченці та африканські найманці. Але він не бачив 12 000 північнокорейських солдатів, яких, за даними Пентагону, відправили на Курськ.

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"Коли ми їх спіймаємо або побачимо тіло, — сказав Олександр, — тоді я точно знатиму, що вони тут".

Три тижні тому його підрозділ зіткнувся з атакою 40 бронемашин і близько 300 піхотинців. Його боєць із позивним "JS" (Java Script), який керує безпілотником, сказав, що того дня підрозділ ліквідував 50 військових РФ.

"Машини, яким вдалося проїхати, вивантажили піхоту, — розповів JS, — потім ми добили піхоту. І так тривало майже 24 години, без сну, а наступного дня ми добили тих, кому вдалося сховатися від бомбардування безпілотниками в перший день".

Нагадаємо, що 3 грудня РНБО повідомила, що ЗС РФ готує наступ під Запоріжжям.

Також повідомлялося, що Україна отримає партію американських дронів Raven.