Бесконечный поток ВС РФ: как ВСУ удерживают территорию Курской области, — CNN (видео)

По словам бойца ВСУ, ВС РФ отправляют группы, из которых почти никто не остается в живых. На следующий день отправляются новые группы россиян, которые не знают, что случилось с предыдущими.

В одной из недавних атак в Курской области дело даже не дошло до перестрелки, но интенсивность боя была высокой. Пятеро россиян продвинулись вперед на рассвете, но, как показали тепловые снимки с беспилотника, они были убиты или ранены дроном при попытке спрятаться в лесу. Об этом пишет CNN.

Александр выразил уверенность, что его подразделение сможет удержаться в Курской области

"У меня такое впечатление, что (у россиян) неограниченное количество людей", — сказал Александр, командир подразделения 225-го штурмового батальона, описывая столкновение уже кафе в украинском городе Сумы 11 часов спустя.

По его словам, ВС РФ отправляют группы, из которых почти никто не остается в живых. А на следующий день отправляются новые группы.

"Следующие россияне, похоже, не знают, что случилось с предыдущими. Они идут туда, как в неизвестность. Никто им ничего об этом не рассказывает, и никто не возвращается", — объяснил военнослужащий.

Побратимы украинского бойца, с которыми он вместе сидел, плохо слышат из-за постоянных обстрелов. Они рассказали о текущем положении четырехмесячной украинской оккупации в Курской области.

Есть мнение, что операция в Курской области предоставит Киеву жизненно важный рычаг на любых будущих мирных переговорах, которые, возможно, инициирует избранный президент США Дональд Трамп. Поэтому Украине необходимо сохранить плацдарм в этом районе как минимум до весны.

Александр выразил уверенность, что его подразделение сможет удержаться.

"Я не знаю, какова на самом деле цель. Может быть, нам следует погулять здесь четыре месяца, а затем развернуться и уйти, например… Если цель состоит в том, чтобы удержаться до определенного момента, мы так и сделаем", — объяснил он.

На вопрос о том, каким будет его послание Трампу, Александр потребовал от Запада соблюдения гарантий безопасности, которые он дал Украине в обмен на отказ Киева от ядерного оружия в 1994 году.

"Вы забрали наше ядерное оружие? Вы обещали нам свою "крышу", — сказал Александр.

Он отметил, что США и Великобритания в первую очередь преследуют собственные интересы.

"Сдержите свое слово. Нас убивают, а вы все еще пытаетесь играть в игры, чтобы защитить свои интересы. Вам бы следовало отдать все, что вы могли, чтобы закончить эту войну за два дня. Кто поверит словам США или Англии, которые писаются перед Россией? Извините за мой английский", — сказал он.

По его словам, недавние российские атаки в его районе Курской области были столь же неэффективными, сколь и дорогостоящими. Отдельно украинские официальные лица признали, что 40% территории, которую они захватили в конце лета, россияне с тех пор вернули. Подразделение Александра не спало три дня, сказал он, или покидало линию фронта в течение восьми месяцев и участвовало в ожесточенных боях в украинских городах Бахмут, Авдеевка и Часов Яр.

В составе российских войск, с которыми украинцы столкнулись в Курской области, были хорошо обученных десантники из 76-й бригады, а также менее организованные чеченцы и африканские наемники. Но он не видел 12 000 северокорейских солдат, которых, по данным Пентагона, отправили на Курск.

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"Когда мы их поймаем или увидим тело, — сказал Александр, — тогда я точно буду знать, что они здесь".

Три недели назад его подразделение столкнулось с атакой 40 бронемашин и около 300 пехотинцев.

Его боец с позывной "JS" (Java Script), управляющий беспилотником, сказал, что в тот день подразделение ликвидировало 50 военных РФ.

"Машины, которым удалось проехать, выгрузили пехоту, — рассказал JS, — затем мы добили пехоту. И так продолжалось почти 24 часа, без сна, а на следующий день мы добили тех, кому удалось спрятаться от бомбардировки беспилотниками в первый день".

Напомним, что 3 декабря СНБО сообщило, что ВС РФ готовит наступление под Запорожьем.

Также сообщалось, что Украина получит партию американских дронов Raven.