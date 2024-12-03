Командування РФ посилає на штурми колишніх ув'язнених жінок, — ОСУВ "Хортиця"

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну.

Російське військове командування посилає на штурми українських позицій колишніх ув'язнених жінок із загонів "Шторм". Про це етері телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він пояснив, що ворог підтягує та вимушений застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, які він мав на інших напрямках, зокрема на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках.

"Безліміту можливостей в армії РФ, звісно, немає, а резерви він підтягує, в тому числі броньовану техніку, особовий склад для підтримки штурмових дій. Мушу повідомити, що були помічені у лавах російських військ також і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені. А останнім часом якраз для штурмів були помічені, і у нас є інформація, що брати участь у штурмових діях залучені жінки в російській армії. Це колишні засуджені із загонів "Шторм", саме ці загони формуються із колишніх засуджених", — сказав Волошин.

Він також підкреслив, що російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну.

За словами Волошина, деякі полонені окупанти розповідали, що від оголошення вироку в Росії до полону в Україні у них минало менш як місяць.

Нагадаємо, 29 листопада в Раді запропонували брати на військовий облік жінок.

30 жовтня волонтерка Марія Берлінська заявила, що держава повинна посилити рекрутинг жінок до лав ЗСУ.