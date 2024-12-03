Командование РФ посылает на штурмы бывших заключенных женщин, — ОСУВ "Хортица"

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российские тюрьмы почти пустые из-за массовой мобилизации осужденных на войну в Украину.

Российское военное командование посылает на штурмы украинских позиций бывших заключенных женщин из отрядов "Шторм". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он пояснил, что враг подтягивает и вынужден применять значительную часть своих стратегических резервов, которые он имел на других направлениях, в частности на Кураховском, Времовском и Покровском направлениях.

"Безлимита возможностей у армии РФ, конечно, нет, а резервы он подтягивает, в том числе бронированную технику, личный состав для поддержки штурмовых действий. Должен сообщить, что были замечены в рядах российских войск также и свежемобилизованные, и бывшие заключенные. А в последнее время как раз для штурмов были замечены, и у нас есть информация, что участвовать в штурмовых действиях привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм", именно эти отряды формируются из бывших осужденных", — сказал Волошин.

Он также подчеркнул, что российские тюрьмы почти пусты из-за массовой мобилизации осужденных на войну в Украину.

По словам Волошина, некоторые пленные оккупанты рассказывали, что от оглашения приговора в России до плена в Украине у них проходило меньше месяца.

Напомним, 29 ноября в Раде предложили брать на воинский учет женщин.

30 октября волонтер Мария Берлинская заявила, что государство должно усилить рекрутинг женщин в ряды ВСУ.