"Летіла зозуля та стала кувати": дочка загиблого в Тернополі зіграла на піаніно серед руїн (відео)

У квартирі родини Ременець, яка втратила батька під час удару РФ 2 грудня по Тернополю, збереглось піаніно. Музичний інструмент обгорів та почорнів, але дочка Аліна змогла виконати українську народну пісню.

Російський дрон-камікадзе "Шахед" врізався у квартиру на горішньому поверсі п'ятиповерхівки, проломив вікна та стіну, випалив меблі та інші речі сім'ї Ременець, але не знищив піаніно. Дочка Віталія Ременця, який загинув у цій квартирі, у пам'ять про батька зіграла та заспівала. Відео Аліни за піаніно міський голова Тернополя Сергій Надал опублікував на сторінці Facebook.

На відео, розміщене Надалом увечері 3 грудня, бачимо 21-річну Аліну Ременець. Дівчина грає на піаніно та співає українську народну пісню "Летіла зозуля та й стала кувати". Видно, що піаніно обгоріло під час удару "Шахеда", але все ж уціліло. У кадр також потрапляють залишки випаленої квартири, почорнілі від вогню шпалери, вибите скло, обгорілі дитячі книги.

"Ця маленька героїня — символ незламності українського народу", — написав Надал.

Обстріл РФ — деталі удару по Тернополю 2 грудня

Зазначимо, в ніч на 2 грудня ЗС РФ запустили по українцях 110 "Шахедів", які пролетіли над сходом та центром і дісталась на західних областей, доповіло Повітряне командування. Силам протиповітряної оборони вдалось збити 52 безпілотники, ще 56 або пішли на Білорусь, або втрачені. Тим часом Сергій Надал повідомив про одне влучання: дрон вдарив по багатоповерхівці в Тернополі, загинула одна людина. Під час удару повністю зруйнувалась квартира на п'ятому поверсі, квартири на третьому та четвертому серйозно пошкоджені, довелось евакуювати сотню людей, заявив мер.

Обстріл РФ 2 грудня Тернопіль — фото будинку після влучання Фото: ДСНС

Згодом Надал у Facebook додав деталі про потерпілу родину. Як з'ясувалось, у квартирі перебувало троє членів сім'ї Ременець — батько Віталій, матір, 11-річна донька Вероніка. Аліна Ременець перебувала не вдома, бо навчалась у іншому місці, уточнив чиновник. Батько, Віталій Надал, закрив собою доньку і загинув, донька та матір вижили, помешкання згоріло повністю. Мер повідомив, що жертву російського дрона поховають 4 грудня, ідеться у одному з його дописів у соцмережі.

Тим часом Тернопіль і надалі потерпав від повітряних ударів РФ, писав Фокус. Під час атаки в ніч на 3 грудня у місті пошкоджено об'єкт інфраструктури, підтвердила обласна військова адміністрація. Тієї ночі росіяни запустили 28 "Шахедів", сили ППО збили 22, відзвітували Повітряні сили.

Нагадуємо, 4 грудня Фокус опублікував оцінки експертів, чому енергетична інфраструктура руйнується від ударів РФ, хоч влада заявила про трирівневий захист.