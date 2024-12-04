"Летіла зозуля та стала кувати": дочь погибшего в Тернополе сыграла на пианино среди руин (видео)

В квартире семьи Ременец, которая потеряла отца во время удара РФ 2 декабря по Тернополю, сохранилось пианино. Музыкальный инструмент обгорел и почернел, но дочь Алина смогла исполнить украинскую народную песню.

Российский дрон-камикадзе "Шахед" врезался в квартиру на верхнем этаже пятиэтажки, проломил окна и стену, выжег мебель и другие вещи семьи Ременец, но не уничтожил пианино. Дочь Виталия Ременца, который погиб в этой квартире, в память об отце сыграла и спела. Видео Алины за пианино городской голова Тернополя Сергей Надал опубликовал на странице Facebook.

На видео, размещенное Надалом вечером 3 декабря, видим 21-летнюю Алину Ременец. Девушка играет на пианино и поет украинскую народную песню "Летіла зозуля та й стала кувати". Видно, что пианино обгорело во время удара "Шахеда", но все же уцелело. В кадр также попадают остатки выжженной квартиры, почерневшие от огня обои, выбитые стекла, обгоревшие детские книги.

"Эта маленькая героиня — символ несокрушимости украинского народа", — написал Надал.

Обстрел РФ — детали удара по Тернополю 2 декабря

Отметим, в ночь на 2 декабря ВС РФ запустила по украинцам 110 "Шахедов", которые пролетели над востоком и центром и добралась до западных областей, доложило Воздушное командование. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 52 беспилотника, еще 56 или ушли на Беларусь, или потеряны. Между тем Сергей Надал сообщил об одном попадании: дрон ударил по многоэтажке в Тернополе, погиб один человек. Во время удара полностью разрушилась квартира на пятом этаже, квартиры на третьем и четвертом серьезно повреждены, пришлось эвакуировать сотню людей, заявил мэр.

Обстрел РФ 2 декабря Тернополь — фото дома после попадания — фото дома после попадания Фото: ГСЧС

Позже Надал в Facebook добавил детали о пострадавшей семье. Как выяснилось, в квартире находилось трое членов семьи Ременец — отец Виталий, мать, 11-летняя дочь Вероника. Алина Ременец находилась не дома, потому что училась в другом городе, уточнил чиновник. Отец, Виталий Надал, закрыл собой дочь и погиб, дочь и мать выжили, помещение сгорело полностью. Мэр сообщил, что жертву российского дрона похоронят 4 декабря, говорится в одном из сообщений в соцсети.

Тем временем Тернополь и в дальнейшем страдал от воздушных ударов РФ, писал Фокус. Из-за атаки в ночь на 3 декабря в городе поврежден объект инфраструктуры, подтвердила областная военная администрация. Той ночью россияне запустили 28 "Шахедов", силы ПВО сбили 22, отчитались Воздушные силы.

Напоминаем, 4 декабря Фокус опубликовал оценки экспертов, почему энергетическая инфраструктура разрушается от ударов РФ, хотя власти заявили о трехуровневой защите.