"Підуть до Одеси і Києва": командир "Вовків да Вінчі" пояснив, які області хоче окупувати РФ

За словами Сергія Філімонова, основне завдання ЗС РФ — знищити якомога більше українців, а решту зробити рабами.

Російські окупаційні війська не зупиняться на східних областях України, а підуть так далеко, як дозволять Збройні сили України. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

"Російська армія не зупиниться ніде. Тобто якщо ми її самі не зупинимо, то вони підуть і до Одеси, і до Києва, і до Львова. Тобто Росії не потрібна держава Україна. Росії потрібна ця територія, і Росії потрібно знищити нашу державність", — сказав Філімонов.

Він також підкреслив, що росіянам не потрібні цілі та не зруйновані українські міста.

"Їм головне – знищити якомога більше українців, знищити нашу державність, знищити нас як націю, розкидати нас і зробити рабами", — наголосив Філімонов.

Нагадаємо, 15 листопада лейтенант з батальйону "Вовків да Вінчі" Дмитро Філатов з позивним "Перун" розповів, як поповнюються ЗСУ.

1 листопада Бурштинська міська рада повідомила, що помер молодший брат Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Іван.