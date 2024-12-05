"Пойдут в Одессу и Киев": командир "Волков да Винчи" объяснил, какие области хочет оккупировать РФ

По словам Сергея Филимонова, основная задача ВС РФ — уничтожить как можно больше украинцев, а остальных сделать рабами.

Российские оккупационные войска не остановятся на восточных областях Украины, а пойдут так далеко, как позволят Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью "ТСН" заявил командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

"Российская армия не остановится нигде. То есть если мы ее сами не остановим, то они пойдут и в Одессу, и в Киев, и во Львов. То есть России не нужно государство Украина. России нужна эта территория, и России нужно уничтожить нашу государственность", — сказал Филимонов.

Он также подчеркнул, что россиянам не нужны целые и не разрушенные украинские города.

"Им главное — уничтожить как можно больше украинцев, уничтожить нашу государственность, уничтожить нас как нацию, разбросать нас и сделать рабами", — подчеркнул Филимонов.

Напомним, 15 ноября лейтенант из батальона "Волков да Винчи" Дмитрий Филатов с позывным "Перун" рассказал, как пополняются ВСУ.

1 ноября Бурштынский городской совет сообщил, что умер младший брат Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" Иван.