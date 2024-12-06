Росія не зможе замінити загиблих і поранених, якщо Захід продовжить підтримку, — Business Insider

За словами журналістів, продовження регулярного постачання військової допомоги залишається вирішальним фактором для можливостей України продовжувати захищатися від російських наступальних операцій і завдавати непоправних втрат ЗС РФ у 2025 році.

Росії буде складно замінити кількість загиблих і поранених на полі бою, що росте, якщо Захід і далі продовжить підтримувати Україну. Про це пише Business Insider з посиланням на американський аналітичний центр.

Російські військові в листопаді зазнали рекордних втрат, щодня близько 1500 солдатів гинули або отримували поранення на сході України та в Курській області, згідно з даними британської військової розвідки.

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За даними Міністерства оборони Великої Британії, у листопаді загинуло 45 690 російських військових, четвертий місяць поспіль, втрати зростають.

"Інститут вивчення війни" заявив у четвер, 5 грудня, що РФ не вдасться заповнити втрати особового складу.

"Обмежений резерв особового складу Росії, ймовірно, не зможе підтримувати збільшений рівень втрат у середньостроковій перспективі, і західна військова підтримка Україні, що триває, залишається життєво важливою для можливостей ЗСУ завдавати втрат такими темпами", — пояснили аналітики у своєму щоденному звіті про перебіг війни.

Петро Черник, український військовий оглядач, повідомив ArmyInform 3 грудня, що Росія збільшила темпи вербування новобранців приблизно до 42 000 осіб на місяць. Однак з урахуванням нинішніх темпів втрат, щоб продовжити наступ у Донецькій області, буде необхідно збільшити набір до 50 000 осіб на місяць.

Водночас Росія відчуває гостру нестачу внутрішньої робочої сили. У листопаді агентство Reuters повідомило, що дедалі більшу кількість робітників втягують в оборонний сектор Росії, і багато секторів економіки зазнають труднощів із пошуком персоналу.

Кремль відшкодовує високі втрати в Україні, пропонуючи новобранцям відносно вигідні контракти та поповнюючи лави завдяки полоненим та іноземним бійцям. Але Росія не може одночасно замінити свої війська, втрачені в Україні, і знайти рішення кадрової кризи, вважають аналітики ISW.

"Росіяни можуть або воювати в Україні, або працювати у внутрішній економіці Росії, але вони не можуть робити й те, і інше одночасно", — ідеться в публікації.

Зброя від західних союзників зіграла життєво важливу роль у тому, щоб Україна могла завдати РФ величезної шкоди, навіть попри те, що через гострий брак особового складу ЗСУ важко стримувати атаки РФ, що посилюються.

"Продовження регулярного постачання західної військової допомоги Україні залишається вирішальним фактором для спроможності України продовжувати захищатися від російських наступальних операцій і завдавати непоправних втрат російським військовим у 2025 році", — йдеться в заяві вашингтонських аналітиків.

Нагадаємо, що у ЗМІ написали про "золоте заслання" Зеленського до Лондона в обмін на мир, на що з'явилася реакція України.

Також повідомлялося, що Україна почала серійне виробництво дрона-ракети "Пекло".