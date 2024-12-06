Россия не сможет заменить погибших и раненых, если Запад продолжит поддержку, — Business Insider

По словам журналистов, продолжение регулярных поставок военной помощи остается решающим фактором для возможностей Украины продолжать защищаться от российских наступательных операций и наносить невосполнимые потери ВС РФ в 2025 году.

России будет сложно заменить растущее число солдат, погибших и раненных на поле боя, если Запад и дальше продолжит поддерживать Украину. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на американский аналитический центр.

Российские военные в ноябре понесли рекордные потери, ежедневно около 1500 солдат гибли или получали ранения на востоке Украины и в Курской области, согласно данным британской военной разведки.

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По данным Министерства обороны Великобритании, в ноябре погибло 45 690 российских военных, четвертый месяц подряд, когда потери растут.

"Институт изучения войны" заявил в четверг, 5 декабря, что РФ не удастся восполнить ошеломляюще потери личного состава.

"Ограниченный резерв личного состава России, вероятно, не сможет поддерживать возросший уровень потерь в среднесрочной перспективе, и продолжающаяся западная военная поддержка Украины остается жизненно важной для возможностей ВСУ наносить потери такими темпами", — объяснили аналитики в своем ежедневном отчете о ходе войны.

Петр Черник, украинский военный обозреватель, сообщил ArmyInform 3 декабря, что Россия увеличила темпы вербовки новобранцев примерно до 42 000 человек в месяц. Однако с учетом нынешних темпов потерь, чтобы продолжить наступление в Донецкой области, будет необходимо увеличить набор до 50 000 человек в месяц.

В то же время Россия испытывает острую нехватку внутренней рабочей силы. В ноябре агентство Reuters сообщило, что все большее количество рабочих втягивается в растущий оборонный сектор России, и многие секторы экономики испытывают трудности с поиском персонала.

Кремль возмещает высокие потери в Украине, предлагая новобранцам относительно выгодные контракты и пополняя ряды за счет пленных и иностранных бойцов.

Но Россия не может одновременно заменить свои войска, потерянные в Украине, и найти решение кадрового кризиса, считают аналитики ISW.

"Россияне могут либо воевать в Украине, либо работать во внутренней экономике России, но они не могут делать и то, и другое одновременно", — говорится в публикации.

Оружие от западных союзников сыграло жизненно важную роль в том, чтобы Украина могла нанести РФ огромный ущерб, даже несмотря на то, что из-за острой нехватки личного состава ВСУ трудно сдерживать усиливающиеся атаки РФ.

"Продолжение регулярной поставки западной военной помощи Украине остается решающим фактором для способности Украины продолжать защищаться от российских наступательных операций и наносить невосполнимые потери российским военным в 2025 году", — говорится в заявлении вашингтонских аналитиков.

Напомним, что в СМИ написали о "золотой ссылке" Зеленского в Лондон в обмен на мир, на что появилась реакция Украины.

Также сообщалось, что украина начала серийное производство дрона-ракеты "Ад".