Морські дрони кулеметами обстрілюють вертольоти і кораблі РФ: їм протистоять Су-30СМ, — The War Zone

Морські дрони з кулеметами вступили в бій із російськими винищувачами, в кодифікації НАТО, серії Flanker, вертольотами Мі-8/Мі-17 і патрульними катерами "Раптор".

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Українські безпілотні катери Sea Baby тепер великокаліберними кулеметами обстрілюють російські вертольоти та катери. Про це пише The War Zone.

На новітніх Sea Baby було встановлено великокаліберні кулемети

"На новітніх Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей", — ідеться в публікації Служби безпеки України.

СБУ заявляє, що морські дрони з кулеметами вступили в бій із російськими винищувачами, у кодифікації НАТО, серії Flanker, гелікоптерами Мі-8/Мі-17 (Hip) і патрульними катерами "Раптор" під час нещодавньої атаки на окупований Кримський півострів у районі Керченського мосту.

Вид у приціл дрона Sea Baby

Відео було знято в районі Керченської протоки в ніч із 5 на 6 грудня. В опублікованому ролику повідомляється, що, згідно з радіоперехопленням, на борту вертольотів є вбиті й поранені. Самі ж вертольоти було значно пошкоджено й тепер вони потребують капітального ремонту.

Зазначається також, що безпілотники СБУ уразили баржу, що перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який досі марно намагаються відновити після попередніх бомбардувань спецслужб України.

На відео видно вертольоти серії Мі-8/Мі-17 і патрульні катери, по яких ведеться вогонь. Винищувач типу Flanker також, схоже, виконував обстріл. На кадрах не видно чітко, чи вступає літак у бій у відповідь. Точна модель винищувача незрозуміла, але, судячи з того, що можна побачити, включно з передніми кермами, це, найімовірніше, Су-30СМ. Російські Су-30СМ регулярно літають над Чорним морем.

За словами журналістів, морські дрони оснащені кулеметами невстановленого типу і "балістичними програмами для автоматичного наведення та автоматичного захоплення цілей", згідно з підписом до відео СБУ.

Sea Babies не вперше з'являються з додатковим зовнішнім озброєнням на додачу до їхніх внутрішніх вибухових боєзапасів. У минулому використовувалися версії, озброєні переносними ракетними установками піхотного типу (за повідомленнями, РПВ-16 з ракетами з термобаричними боєголовками) і 122-мм артилерійськими ракетами "Град".

Нагадаємо, що в Криму окупанти прибрали з лінії захисту Керченського мосту майже половину барж.

Також повідомлялося, що волонтер зі США зібрав для ЗСУ дрон на оптоволокні за 200 доларів.