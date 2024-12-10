Морские дроны пулеметами обстреливают вертолеты и корабли РФ: им противостоят Су-30СМ, — The War Zone

Морские дроны с пулеметами вступили в бой с российскими истребителями, в кодификации НАТО, серии Flanker, вертолетами Ми-8/Ми-17 и патрульными катерами "Раптор".

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Украинские беспилотные катера Sea Baby теперь крупнокалиберными пулеметами обстреливают российские вертолеты и катера. Об этом пишет The War Zone.

На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы

"На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей", — говорится в публикации Службы безопасности Украины.

СБУ заявляет, что морские дроны с пулеметами вступили в бой с российскими истребителями, в кодификации НАТО, серии Flanker, вертолетами Ми-8/Ми-17 (Hip) и патрульными катерами "Раптор" во время недавней атаки на оккупированный Крымский полуостров в районе Керченского моста.

Вид в прицел дрона Sea Baby

Видео было снято в районе Керченского пролива в ночь с 5 на 6 декабря. В опубликованном ролике сообщается, что, согласно радиоперехвату, на борту вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты были значительно повреждены и теперь требуют капитального ремонта.

Отмечается также, что беспилотники СБУ поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который до сих пор безуспешно пытаются восстановить после предыдущих бомбардировок спецслужб Украины.

На видео видны вертолеты серии Ми-8/Ми-17 и патрульные катера, по которым ведется огонь. Истребитель типа Flanker также, похоже, выполнял обстрел. На кадрах не видно четко, вступает ли самолет в ответный бой. Точная модель истребителя неясна, но, судя по тому, что можно увидеть, включая передние рули, это, скорее всего, Су-30СМ. Российские Су-30СМ регулярно летают над Черным морем.

По словам журналистов, морские дроны оснащены пулеметами неустановленного типа и "баллистическими программами для автоматического наведения и автоматического захвата целей", согласно подписи к видео СБУ.

Sea Babies не впервые появляются с дополнительным внешним вооружением в дополнение к их внутренним взрывным боезапасам. В прошлом использовались версии, вооруженные переносными ракетными установками пехотного типа (по сообщениям, РПВ-16 с ракетами с термобарическими боеголовками) и 122-мм артиллерийскими ракетами "Град".

Напомним, что в Крыму оккупанты убрали с линии защиты Керченского моста почти половину барж.

Также сообщалось, что волонтер из США собрал для ВСУ дрон на оптоволокне за 200 долларов.