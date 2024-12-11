"Принижував і вдарив по обличчю": офіцери скаржаться на начштабу нової 152-ї ОЄБр, — розслідування

За інформацією журналістів, після призначення начальником штабу майора Ігоря Захарова у квітні цього року зі 152-ї ОЄБр звільнилися понад 10 офіцерів. Сам Захаров каже, що дасть коментар, коли отримає дозвіл на це від вищого командування.

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Призначений у квітні 2024 року начальник штабу 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ, 27-річний майор Ігор Захаров принижує своїх підлеглих і погрожує фізичною розправою, а одного з офіцерів він ударив по обличчю, стверджують журналісти "Слідства.Інфо" в опублікованому 10 грудня розслідуванні.

За словами журналістів, зі 152-ї ОЄБр, яка зараз перебуває в резерві Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" і воює на Покровському напрямку, понад 10 офіцерів подали рапорт на переведення до іншої частини після призначення на посаду начштабу Ігоря Захарова у квітні цього року.

Начштабу 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ Ігор Захаров Фото: Слідство. Інфо

У розслідуванні наводять фрагмент розмови нового начштабу з одним із командирів стрілецького батальйону бригади.

"Хто піде командиром зведеного взводу? Якщо ви там не можете роздуплитись, як командир батальйону, то значить ви йдете командиром зведеного взводу, а ваш заступник Осадчий іде заступником командира зведеного взводу. Ви довбо**б, бл**ь, я визначав, що рапорти не реєструються в стройовій, а вони скидуються сканкопією, бл**ь, і на сканкопії ставиться вихідний номер. Ви що тупорилий, бл**ь, ви — довбо**б у своєму батальйоні — особисто ви, а ваш Осадчий, бл**ь, такий самий довбо**б і під**ас, я на нього насцяв би. Ви очолюєте цей зведений взвод і ваш Осадчий, визивайте його назад, мені пох*й, даю пів години врємєні", — говорив Захаров за інформацією авторів матеріалу.

Офіцери бригади скаржаться на приниження з боку Ігоря Захарова

Також повідомляється, що Ігор Захаров понизив у званні до командира роти начальника штабу і заступника командира стрілецького батальйону, майора Віталія Осадчого.

Майора Віталія Осадчого понизили у званні до командира роти Фото: Слідство. Інфо

Осадчий через постійні приниження з боку Захарова написав рапорт до командира бригади Юрія Максиміва перевести його до іншої частини.

Рапорт Віталія Осадчого до комбрига Юрія Максиміва Фото: Слідство. Інфо

Максимів зазначив, що новий начштабу є вимогливим до самого себе та інших офіцерів.

"Вимогливість до підлеглих військовослужбовців іноді потребує більше гучної та емоційної постановки завдання та постійного контролю виконання, що може бути прийнято військовослужбовцями, як особиста прискіпливість майора Захарова до окремої особи", — написав комбриг.

Відповідь комбрига Юрія Максиміва на рапорт Віталія Осадчого Фото: Слідство. Інфо

Пізніше майор Віталій Осадчий, за даними розслідувачів, отримував від Захарова погрози фізичною розправою після того, як через проблеми з інтернетом доповів про плани конспектів пізніше визначеного терміну. Зараз Осадчий перейшов на службу до іншої частини. Він подав скарги на Захарова до Міноборони, Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку у ЗСУ та прокуратури. У Міноборони скаргу перенаправили назад до бригади, від інших установ на момент публікації розслідування відповіді не було. У 152-й бригади вважають, що Осадчий самовільно залишив частину.

Командир бригади говорить, що не згоден зі звинуваченнями Осадчого на адресу Захарова.

"Але якщо давати оцінку його діям, то він не виконуючи достатньою мірою свої обов’язки… він боягуз і як офіцер вчинив акт СЗЧ. Стояла задача підготувати підрозділ до виконання бойової задачі — Осадчий не зміг цього зробити. Він подав рапорт, що він не в змозі виконувати задачі через свій моральний стан. Він пішов у відпустку за сімейними обставинами, і з відпустки він не прибув", — каже Максимів.

Майор Андрій Блохін говорить, що Ігор Захаров наніс йому травму

Журналісти зазначають, що 30 липня Ігор Захаров також вдарив по обличчю іншого офіцера бригади — старшого помічника начальника оперативного відділення, майора Андрія Блохіна.

"Напередодні я не прибув вчасно на шикування, він почав непристойні речі мені говорити, намагався принизити. Я в цей день ремонтував машину, він сказав, що його це не їб*, і що я маю вже бути тут, а я був за 30 кілометрів від того місця. А він був на гучному, і всі це чули, хто був на командному пункті. На другий день вранці це все продовжилось, він забрав мій пістолет, відвів у сторону. І вдарив мене в обличчя, по вусі й правій скроні, я сказав йому, що їду побої знімати. Я подзвонив на гарячу лінію Міноборони, повідомив ВСП, викликав поліцію, на наступний день зняв побої. Лікаря рекомендував МРТ і госпіталізацію 10 днів я там полежав, і за цей час мене перевели в резервний батальйон з бригади", — сказав "Слідству.Інфо" Андрій Блохін.

Він так само написав заяву на Захарова до ДБР. Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували від джерел ДБР, що за цією заявою проти Ігоря Захарова відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 426 "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", проте про підозру йому ще не повідомляли.

Андрій Блохін написав заяву до ДБР після того, як Ігор Захаров вдарив його по обличчю Фото: Слідство. Інфо

За словами розслідувачів, Ігор Захаров відповів на їхній дзвінок, але не став коментувати зазначені випадки, пояснивши, що має на це право тільки з дозволу вищого командування. "Слідство.Інфо" звернулися до командира бригади Юрія Максиміва по дозвіл, та на момент публікації матеріалу розмови ще не відбулося.

У пресслужбі ДБР на момент публікації матеріалу розслідування журналістів не коментували.

Нагадаємо, російський Z-блогер Олексій Суконкін 2 грудня скаржився, що Міноборони Росії звітує про неіснуючі частини ЗСУ, щоб створювати картину "успіхів і перемоги" на фронті.

22 листопада ЗМІ повідомляли, що Генштаб готує масштабні зміни в структурі ЗСУ: пропонується на основі бригад створити в десятки разів більші "корпуси-бригади".