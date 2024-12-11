"Унижал и ударил по лицу": офицеры жалуются на начштаба новой 152-й ОЕБр, — расследование

По информации журналистов, после назначения начальником штаба майора Игоря Захарова в апреле этого года из 152-й ОЕБр уволились более 10 офицеров. Сам Захаров говорит, что даст комментарий, когда получит разрешение на это от высшего командования.

Related video

Назначенный в апреле 2024 года начальник штаба 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, 27-летний майор Игорь Захаров унижает своих подчиненных и угрожает физической расправой, а одного из офицеров он ударил по лицу, утверждают журналисты "Слідства.Інфо" в опубликованном 10 декабря расследовании.

По словам журналистов, из 152-й ОЕБр, которая сейчас находится в резерве Оперативно-тактической группировки "Донецк" и воюет на Покровском направлении, более 10 офицеров подали рапорт на перевод в другую часть после назначения на должность начштаба Игоря Захарова в апреле этого года.

Начштаба 152-й отдельной егерской бригады ВСУ Игорь Захаров Фото: Слідство. Інфо

В расследовании приводится фрагмент разговора нового начштаба с одним из командиров стрелкового батальона бригады.

"Кто пойдет командиром сводного взвода? Если вы там не можете раздуплиться, как командир батальона, то значит вы идете командиром сводного взвода, а ваш заместитель Осадчий идет заместителем командира сводного взвода. Вы долбо**б, бл**ь, я определял, что рапорты не регистрируются в строевой, а они сбрасываются сканкопией, бл**ь, и на сканкопии ставится исходящий номер. Вы что тупорылый, бл**ь, вы — долбо**б в своем батальоне — лично вы, а ваш Осадчий, бл**ь, такой же долбо**б и пид**ас, я на него нассал бы. Вы возглавляете этот сводный взвод и ваш Осадчий, вызывайте его обратно, мне пох*й, даю полчаса времени", — говорил Захаров по информации авторов материала.

Офицеры бригады жалуются на унижения со стороны Игоря Захарова

Также сообщается, что Игорь Захаров понизил в звании до командира роты начальника штаба и заместителя командира стрелкового батальона, майора Виталия Осадчего.

Майора Виталия Осадчего понизили в звании до командира роты Фото: Слідство. Інфо

Осадчий из-за постоянных унижений со стороны Захарова написал рапорт к командиру бригады Юрию Максимиву перевести его в другую часть.

Рапорт Виталия Осадчего к комбригу Юрию Максимиву Фото: Слідство. Інфо

Максимов отметил, что новый начштаба является требовательным к самому себе и другим офицерам.

"Требовательность к подчиненным военнослужащим иногда требует более громкой и эмоциональной постановки задачи и постоянного контроля выполнения, что может быть принято военнослужащими, как личная придирчивость майора Захарова к отдельному лицу", — написал комбриг.

Ответ комбрига Юрия Максимива на рапорт Виталия Осадчего Фото: Слідство. Інфо

Позже майор Виталий Осадчий, по данным расследователей, получал от Захарова угрозы физической расправы после того, как из-за проблем с интернетом доложил о планах конспектов позже положенного срока. Сейчас Осадчий перешел на службу в другую часть. Он подал жалобы на Захарова в Минобороны, Государственное бюро расследований, Военную службу правопорядка в ВСУ и прокуратуру. В Минобороны жалобу перенаправили обратно в бригаду, от других учреждений на момент публикации расследования ответа не было. В 152-й бригаде считают, что Осадчий самовольно покинул часть.

Командир бригады говорит, что не согласен с обвинениями Осадчего в адрес Захарова.

"Но если давать оценку его действиям, то он не выполняя в достаточной степени свои обязанности... он трус и как офицер совершил акт СЗЧ. Стояла задача подготовить подразделение к выполнению боевой задачи — Осадчий не смог этого сделать. Он подал рапорт, что он не в состоянии выполнять задачи из-за своего морального состояния. Он ушел в отпуск по семейным обстоятельствам, и из отпуска он не прибыл", — говорит Максимов.

Майор Андрей Блохин говорит, что Игорь Захаров нанес ему травму

Журналисты отмечают, что 30 июля Игорь Захаров также ударил по лицу другого офицера бригады — старшего помощника начальника оперативного отделения, майора Андрея Блохина.

"Накануне я не прибыл вовремя на построение, он начал непристойные вещи мне говорить, пытался унизить. Я в этот день ремонтировал машину, он сказал, что его это не еб*т, и что я должен уже быть здесь, а я был в 30 километрах от того места. А он был на громкой связи, и все это слышали, кто был на командном пункте. На второй день утром это все продолжилось, он забрал мой пистолет, отвел в сторону. И ударил меня в лицо, по уху и правому виску, я сказал ему, что еду побои снимать. Я позвонил на горячую линию Минобороны, сообщил в ВСП, вызвал полицию, на следующий день снял побои. Врач рекомендовал МРТ и госпитализацию 10 дней я там полежал, и за это время меня перевели в резервный батальон из бригады", — сказал "Слідству.Інфо" Андрей Блохин.

Он так же написал заявление на Захарова в ГБР. Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили от источников ГБР, что по этому заявлению против Игоря Захарова открыто уголовное дело по части 1 статьи 426 "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий", однако о подозрении ему еще не сообщали.

Андрей Блохин написал заявление в ГБР после того, как Игорь Захаров ударил его по лицу Фото: Слідство. Інфо

По словам расследователей, Игорь Захаров ответил на их звонок, но не стал комментировать указанные случаи, объяснив, что имеет на это право только с разрешения высшего командования. "Слідство.Інфо" обратились к командиру бригады Юрию Максимиву за разрешением, но на момент публикации материала разговора еще не произошло.

В пресс-службе ГБР на момент публикации материала расследование журналистов не комментировали.

Напомним, российский Z-блогер Алексей Суконкин 2 декабря жаловался, что Минобороны России отчитывается о несуществующих частях ВСУ, чтобы создавать картину "успехов и победы" на фронте.

22 ноября СМИ сообщали, что Генштаб готовит масштабные изменения в структуре ВСУ: предлагается на основе бригад создать в десятки раз большие "корпуса-бригады".