"Заграву бачили здалеку": на Донеччині підірвали ворожий склад із боєкомплектом (відео)

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, склад боєприпасів був занадто великий. Про це свідчать порівняно тривалі вибухи.

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У ніч на 12 грудня близько 02:00 по складу з боєприпасами окупантів, що розташовувався в Маркиному Донецької області, було влучання. Про це в коментарі Espreso повідомив Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації та колишній радник міського голови Маріуполя.

Вибух складу з боєкомплектом у Маркіному Донецької області

"Десь о 02:02-02:12 туди був приліт, а детонація тривала понад 2 години. Цю детонацію чули як у Новоазовську, так і за Таганрогом, куди приблизно 40 км від точки вибуху. Та й заграва була така, що її бачили теж здалеку", — сказав Андрющенко.

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За його словами, склад боєприпасів був занадто великий, оскільки вибухи були порівняно тривалими, пояснив керівник Центру вивчення окупації. Він також уточнив, що наслідки вибухів спробують встановити пізніше.

Нагадаємо, що напередодні, 11 грудня, після ударів ATACMS і "Паляниці" по Таганрогу було поранено понад 40 російських військовослужбовців, є також ліквідований військовий. Після удару по військовому аеродрому 26 поранених, ще 15 — постраждали під час атаки на військову частину на Театральній вулиці міста.

Також повідомлялося про наслідки ракетної атаки по Таганрогу. РосЗМІ показали те, що залишилося після удару ATACMS по військовій частині.