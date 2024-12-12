"Зарево видели издалека": в Донецкой области взорвали вражеский состав с боекомплектом (видео)

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, склад боеприпасов был слишком большой. На это указывают сравнительно продолжительные взрывы.

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В ночь на 12 декабря около 02:00 по составу с боеприпасами оккупантов, располагавшемуся в Маркино Донецкой области, было попадание. Об этом в комментарии Espreso сообщил Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации и бывший советник городского головы Мариуполя.

Взрыв состава с боекомплектом в Маркино Донецкой области

"В где-то 02:02-02:12 туда был прилет, а детонация продолжалась более 2 часов. Эту детонацию слышали как в Новоазовске, так и за Таганрогом, примерно 40 км от точки взрыва. Да и зарево было такое, что его видели тоже издалека", — сказал Андрющенко.

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По его словам, склад боеприпасов был слишком большой, поскольку взрывы были сравнительно продолжительными, объяснил руководитель Центра изучения оккупации. Он также уточнил, что последствия взрывов попытаются установить позже.

Напомним, что накануне, 11 декабря, после ударов ATACMS и "Паляниці" по Таганрогу были ранены более 40 российских военнослужащих, есть также ликвидированный военный. После удара по военному аэродрому 26 раненых, еще 15 — пострадали в ходе атаки на воинскую часть на Театральной улице города.

Также сообщалось о последствиях ракетной атаки по Таганрогу. РосСМИ показали то, что осталось после удара ATACMS по воинской части.