Захист від ядерної зброї та ракети: США оголосили пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Новий пакет військової допомоги включає боєприпаси, системи протидії безпілотникам, захисне обладнання та техніку. Зокрема допомога включає високошвидкісні протирадіолокаційні ракети, захисне спорядження від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, легкі тактичні автомобілі та багато іншого.

Related video

12 грудня 2024 року Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $500 мільйонів. Це рішення ухвалено в межах посиленої підтримки, анонсованої президентом Байденом 26 вересня, повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Важливо

США можуть залишити Україну без HIMARS і GMLS: яку військову допомогу компенсує ЄС, — дослідження

Новий пакет допомоги включає наступний перелік озброєння та обладнання:

ракети для систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

засоби протидії безпілотним літальним апаратам;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети TOW;

безпілотні літальні апарати (UAS);

захисне спорядження від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз (CBRN);

броньовані автомобілі MRAP і багатоцільові машини HMMWV;

легкі тактичні автомобілі, гранати, боєприпаси для стрілецької зброї, навчальне та інженерне обладнання.

Крім постачання техніки та озброєння, пакет передбачає запасні частини, допоміжне обладнання, послуги з обслуговування, навчання і транспортування.

"Сполучені Штати та понад 50 країн виступають єдиним фронтом, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена прагне у свої останні місяці при владі домогтися того, щоб Україна могла продовжувати протистояти повномасштабному вторгненню наступного року — утримати наступ ЗС РФ і підійти до потенційних мирних перемовин із позиції сили.