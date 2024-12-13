Защита от ядерного оружия и ракеты: США объявили пакет военной помощи Украине на $500 млн

Новый пакет военной помощи включает боеприпасы, системы противодействия беспилотникам, защитное оборудование и технику. В частности помощь включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, защитное снаряжение от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, легкие тактические автомобили и многое другое.

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12 декабря 2024 года Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 миллионов. Это решение принято в рамках усиленной поддержки, анонсированной президентом Байденом 26 сентября, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

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Новый пакет помощи включает следующий перечень вооружения и оборудования:

ракеты для систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

средства противодействия беспилотным летательным аппаратам;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

беспилотные летательные аппараты (UAS);

защитное снаряжение от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз (CBRN);

бронированные автомобили MRAP и многоцелевые машины HMMWV;

легкие тактические автомобили, гранаты, боеприпасы для стрелкового оружия, учебное и инженерное оборудование.

Помимо поставок техники и вооружения, пакет предусматривает запасные части, вспомогательное оборудование, услуги по обслуживанию, обучение и транспортировку.

"Соединенные Штаты и более 50 стран выступают единым фронтом, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, западные СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена стремится в свои последние месяцы у власти добиться того, чтобы Украина могла продолжать противостоять полномасштабному вторжению в следующем году — удержать наступление ВС РФ и подойти к потенциальным мирным переговорам с позиции силы.