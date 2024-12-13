Контроль за дотриманням перемир'я забезпечить Європа: військ США в Україні не буде, — WSJ

За словами обраного президента США, Європа має відігравати головну роль у захисті та підтримці України. Але Трамп не виключив деякої підтримки угоди з боку США.

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Вимальовуються контури перших зусиль обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні після його візиту до Європи. І основа полягає у тому, що відповідальність за постачання зброї для стримування Росії та контроль за дотриманням режиму припинення вогню ляже на Європу. Про це пише The Wall Street Journal.

На зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Еммануелю Макрону, що він не підтримує вступ України до НАТО, але водночас хотів би бачити сильну, добре озброєну Україну після будь-якого припинення бойових дій, за словами офіційних осіб, знайомих зі змістом бесіди.

Трамп підштовхує європейців зробити більше, щоб змусити Китай чинити тиск на Кремль і зупинити війну, згідно з інформацією від людини, поінформованої про зустріч. Обговорювалося також впровадження мита для Китаю, якщо Пекін буде проти.

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Обраний очільник Білого дому давно заявляв, що хоче швидко покласти край війні, але, за словами європейських чиновників, після виборів у розмовах він здебільшого ставив запитання і з'ясовував думки щодо війни, тож вони не думають, що в нього є чіткий план дій.

Трамп — про війська США в Україні

За словами офіційних осіб, американські війська не братимуть участі в мирному врегулюванні війни в Україні

Він також сказав, що Європа має відігравати головну роль у захисті та підтримці України та що він хотів би, щоб європейські війська були присутні в Україні для контролю за припиненням вогню. Водночас він не виключив підтримки угоди з боку США, хоча, за словами офіційних осіб, американські війська в цьому участі не братимуть.

За словами помічників, Трамп поки що не дотримується якогось конкретного плану щодо України та не замислювався про це питання глибоко, готуючись до приходу до влади. Члени його перехідної команди й близькі довірені особи розробляють пропозиції та інформують його. Ключові рішення буде ухвалено після того, як сформується його команда з національної безпеки, а Трамп проведе подальші переговори із союзниками — і, можливо, з Путіним.

Деякі радники Трампа приватно вітали нещодавнє рішення адміністрації Байдена надати Україні зброю, яка може проникнути глибше в Росію, вважаючи, що це дасть новій адміністрації важіль, щоб підштовхнути РФ до переговорів.

Але Трамп розкритикував цей крок.

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Дискусії про розміщення європейських військ на території України все ще перебувають на ранній стадії, з кількома нерозв'язаними питаннями, включно з тим, які європейські країни будуть залучені, чисельність військ, роль Вашингтона в підтримці угоди та чи прийме Росія угоду за участю військ з країн НАТО.

Спочатку це були негласні обговорення між офіційними особами Великої Британії та Франції, згодом вони розширилися і тепер у них бере участь Трамп, Зеленський і європейські уряди, за словами джерел журналістів.

За словами чиновників, будь-які європейські війська в Україні не будуть операцією НАТО. Представники Франції наголошують, що знадобиться певна підтримка з боку Сполучених Штатів.

Мирні переговори України та Росії 2025: позиція України

Президент України неодноразово заявляв, що єдиною надійною гарантією для України буде вступ до НАТО. Але останніми тижнями, за словами журналістів, під тиском Трампа Зеленський став змінювати свою позицію, і це вказує на те, що він буде відкритий до переговорів із Росією після запрошення України стати частиною Альянсу в майбутньому.

Нагадаємо, що польський прем'єр Дональд Туск дав зрозуміти, що мирні переговори України та Росії можуть відбутися взимку 2025 року.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, до чого може готуватися РФ після однієї з наймасштабніших атак в Україні і чи буде удар "Орешником".