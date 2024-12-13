Контроль за соблюдением перемирия обеспечит Европа: войск США в Украине не будет, — WSJ

По словам избранного президента США, Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины. Но Трамп не исключил некоторой поддержки соглашения со стороны США.

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Вырисовываются контуры первых усилий избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине после его визита в Европу. И основной посыл в том, что ответственность за поставками оружия для сдерживания России и контроль за соблюдением режима прекращения огня ляжет на Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

На встрече в Париже 7 декабря Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что он не поддерживает вступление Украины в НАТО, но при этом хотел бы видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после любого прекращения боевых действий, по словам официальных лиц, знакомых с содержанием беседы.

Трамп подталкивает европейцев сделать больше, чтобы заставить Китай оказать давление на Кремль и остановить войну, согласно информации от человека, проинформированного о встрече. Обсуждался также ввод пошлин для Китая, если Пекин будет против.

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Европейские войска введут в Украину: во Франции Трамп озвучил первые мысли о войне, — СМИ

Избранный глава Белого дома давно заявлял, что хочет быстро положить конец войне, но, по словам европейских чиновников, после выборов в разговорах он в основном задавал вопросы и выяснял мнения о войне, поэтому они не думают, что у него есть четкий план действий.

Трамп — о войсках США в Украине

По словам официальных лиц, американские войска не будет участвовать в мирном урегулировании войны в Украине

Он также сказал, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для контроля за прекращением огня. Вместе с тем он не исключил поддержки соглашения со стороны США, хотя, по словам официальных лиц, американские войска в этом участвовать не будут.

По словам помощников, Трамп пока не придерживается какого-либо конкретного плана по Украине и не задумывался об этом вопросе глубоко, готовясь к приходу к власти. Члены его переходной команды и близкие доверенные лица разрабатывают предложения и информируют его. Ключевые решения будут приняты после того, как сформируется его команда по национальной безопасности, а Трамп проведет дальнейшие переговоры с союзниками — и, возможно, и с Путиным.

Некоторые советники Трампа в частном порядке приветствовали недавнее решение администрации Байдена предоставить Украине оружие, которое может проникнуть глубже в Россию, полагая, что это даст новой администрации рычаг, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам.

Но Трамп раскритиковал этот шаг.

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Дискуссии о размещении европейских войск на территории Украины все еще находятся на ранней стадии, с несколькими нерешенными вопросами, включая то, какие европейские страны будут задействованы, численность войск, роль Вашингтона в поддержке соглашения и примет ли Россия сделку с участием войск из стран НАТО.

Поначалу это были негласные обсуждения между официальными лицами Великобритании и Франции, впоследствии они расширились и теперь в них участвует Трамп, Зеленский и европейские правительства, по словам источников журналистов.

По словам чиновников, любые европейские войска в Украине не будут операцией НАТО. Представители Франции отмечают, что понадобится определенная поддержка со стороны Соединенных Штатов.

Мирные переговоры Украины и России 2025: позиция Украины

Президент Украины неоднократно заявлял, что единственной надежной гарантией для Украины будет вступление в НАТО. Но в последние недели, по словам журналистов, под давлением Трампа Зеленский стал менять свою позицию, и это указывает на то, что о будет открыт к переговорим с Россией после приглашения Украины стать частью Альянса в будущем.

Напомним, что польский премьер Дональд Туск дал понять, что мирные переговоры Украины и России могут пройти зимой 2025 года.

Также Фокус в своем материале объяснял, к чему может готовится РФ после одной из самых масштабных атак по Украине и будет ли удар "Орешником".