Заява Орбана про перемир'я пов'язана з ракетним ударом по Україні: яка реакція ОП на обстріл

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує говорити про різдвяне перемир'я навіть після масового удару РФ по Україні. Така поведінка є прикриттям для дій Москви, заявили в офісі президента Зеленського.

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Україна працює з західними партнерами, щоб досягнути миру за допомогою сили. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і далі говорить про перемир'я та обмін полоненими на честь святкування Різдва, а РФ використала це для підготовки нової атаки на українську енергетику. Поки угорський політик виступає з пропозиціями, на які його не уповноважували, українці знов опинились без світла та тепла. Про реакцію України на "перемир'я" та ракети РФ радник президента з комунікацій Дмитро Литвин написав у соцмережі X (Twitter).

Литвин пов'язав заяву Орбана про різдвяне перемир'я з 12-м масовим ракетно-дроновим ударом РФ по українській енергетиці, який відбувся в ніч з 12 на 13 грудня. Посадовець назвав цю заяву "піар-ходом", який росіяни використали як "прикриття", поки готувала нову атаку. Особливість атаки в тому, що вона знов відбулась поруч з європейськими кордонами, до яких впритул наблизились ракети ЗС РФ, зауважив представник ОП. Також він звинуватив Орбана у допомозі росіянам.

"Піар-хід пана Орбана Москва просто використала для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по нашій енергетичній інфраструктурі. На жаль, зосередившись на яскравих заголовках, пан Орбан у підсумку допоміг Москві з її нападом", — підсумував Литвин.

Обстріл 13 грудня - реакція офісу президента на заяву про перемир'я Орбана Фото: Скриншот

Тим часом в акаунті X Віктора Орбана продовжуються публікації про перемир'я. Зокрема, 13 грудня увечері політик написав, що все ще сподівається на домовленості про обмін полоненими, бо "кілька днів до Різдва ще є".

Фокус писав про пропозицію Орбана, яка пролунала 11 грудня. Політик заявив, начебто запропонував Києву та Москві укласти святкове перемир'я, але українці його ідею відкинули. Після цього з'явилась заява офісу президента: Литвин повідомив, що Володимир Зеленський не чув такої ідеї, а Орбан не повинен про будь-що домовлятись за спиною України.

Обстріл 13 грудня — деталі

Зазначимо, в ніч на 13 грудня ЗС РФ вдарили по Україні рекордною кількістю засобів ураження — 287 од., повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Росіяни запустили 94 ракети ("Іскандер-М", "Іскандер-К", "Кинджал", Х-101, "Калібри") та 193 безпілотники. Силам оборони вдалось збити 81 ракету та 80 дронів, ще 111 — локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждало шість об'єктів енергетики у Львівській області, доповіла військова обласна адміністрація. Крім того, вибухало в Івано-Франківській, Тернопільській, Київській, Вінницькій та інших областях.

В Міністерці енергетики заявили, що росіяни знов вдарили по енергетиці, внаслідок пошкоджень запроваджуються нові аварійні та стабілізаційні відключення по всій Україні. Зокрема, в компанії Yasno повідомили, що доведеться відключати живлення одночасно трьом з шести груп споживачів.

Нагадуємо, 13 грудня Фокус писав про заяву міністра оборони Італії, який висловився з питання надсилання італійських військ в Україну.