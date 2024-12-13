Заявление Орбана о перемирии связано с ракетным ударом по Украине: какова реакция ОП на обстрел

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает говорить о рождественском перемирии даже после массового удара РФ по Украине. Такое поведение является прикрытием для действий Москвы, заявили в Офисе президента Зеленского.

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Украина работает с западными партнерами, чтобы достичь мира с помощью силы. Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и дальше говорит о перемирии и обмене пленными в честь празднования Рождества, а РФ использовала это для подготовки новой атаки на украинскую энергетику. Пока венгерский политик выступает с предложениями, на которые его не уполномочивали, украинцы вновь оказались без света и тепла. О реакции Украины на "перемирие" и ракеты РФ советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин написал в соцсети X (Twitter).

Литвин связал заявление Орбана о рождественском перемирии с 12-м массовым ракетно-дронным ударом РФ по украинской энергетике, который состоялся в ночь с 12 на 13 декабря. Чиновник назвал это заявление "пиар-ходом", который россияне использовали как "прикрытие", пока готовила новую атаку. Особенность атаки в том, что она вновь состоялась рядом с европейскими границами, к которым вплотную приблизились ракеты ВС РФ, отметил представитель ОП. Также он обвинил Орбана в помощи россиянам.

"Пиар-ход господина Орбана Москва просто использовала для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. К сожалению, сосредоточившись на ярких заголовках, господин Орбан в итоге помог Москве с ее нападением", — подытожил Литвин.

Обстрел 13 декабря — реакция офиса президента на заявление о перемирии Орбана Фото: Скриншот

Тем временем в аккаунте X Виктора Орбана продолжаются публикации о перемирии. В частности, 13 декабря вечером политик написал, что все еще надеется на договоренности об обмене пленными, потому что "несколько дней до Рождества еще есть".

Фокус писал о предложении Орбана, которое прозвучало 11 декабря. Политик заявил, что якобы предложил Киеву и Москве заключить праздничное перемирие, но украинцы его идею отвергли. После этого появилось заявление офиса президента: Литвин сообщил, что Владимир Зеленский не слышал такой идеи, а Орбан не должен о чем-либо договариваться за спиной Украины.

Обстрел 13 декабря — детали

Отметим, в ночь на 13 декабря ВС РФ ударили по Украине рекордным количеством средств поражения — 287 ед., сообщили в Воздушных силах ВСУ. Россияне запустили 94 ракеты ("Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжал", Х-101, "Калибры") и 193 беспилотника. Силам обороны удалось сбить 81 ракету и 80 дронов, еще 111 — локально потеряны. В результате российской атаки пострадали шесть объектов энергетики во Львовской области, доложила военная областная администрация. Кроме того, взрывалось в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Винницкой и других областях.

В Министерстве энергетики заявили, что россияне вновь ударили по энергетике, в результате повреждений вводятся новые аварийные и стабилизационные отключения по всей Украине. В частности, в компании Yasno сообщили, что придется отключать питание одновременно трем из шести групп потребителей.

Напоминаем, 13 декабря Фокус писал о заявлении министра обороны Италии, который высказался по вопросу отправки итальянских войск в Украину.