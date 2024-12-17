Штурмовик 225 ОШБ розповів, як кулеметом Browning збив "Ланцет" за 20 метрів від позиції (відео)

За словами бійця 225 ОШБ з позивним "Татарин", під час перерви на каву і шоколад був приліт снарядів РСЗВ, після чого він опинився в ямі з мінами ТМ. Положення було пов'язане з підвищеною небезпекою.

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Уже на третій місяць служби штурмовик 225 ОШБ із позивним "Татарин" брав участь у Курській операції та за допомогою кулемета Browning зупинив ударний дрон "Ланцет", який летів лише за 20 метрів від позиції. Про це він розповів у відео, опублікованому на YouTube-каналі Ukrainian Witness.

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Боєць зазначив, що під час перерви на каву і шоколад був приліт російських снарядів РСЗВ, після якого він опинився в ямі з мінами ТМ, тобто ситуація була пов'язана з підвищеною небезпекою.

"Виїжджаємо на поле сої, глухне "Козак", нікуди не їде. Заходить "Ланцет" ззаду "Козака" і починає летіти", — зазначив боєць.

Після цього він забрався на бронетранспортер і взяв до рук кулемет Browning.

"Починаю стріляти, я не влучаю, мені вже страшно, розумію — ось він. Такі думки одразу: втекти, інстинкт самозбереження спрацьовує", — зазначив боєць, додавши, що приблизно за 20 метрів від бойової машини він влучив у крило ударного дрона ЗС РФ — і той перекинувся, впав за бронетранспортером і розірвався.

Так військовослужбовець врятував не тільки себе, а й побратимів.

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Він також розповів, що доводилося брати участь у штурмових діях зі зламаною рукою. Перебуваючи у ворожому окопі, він отримав кілька пострілів у бронежилет. Під час штурму було четверо загиблих росіян і троє поранених, їх взяли в полон.

"Вони не хотіли здаватися, але після гранати в бліндаж вони передумали та здалися. Але ми чинимо не так, як росіяни, ми їх лікуємо", — зазначив він.

Нагадаємо, що 17 грудня в Києві прогриміли вибухи: російські війська атакували столицю України дронами "Шахед".

Також повідомлялося, що бійці ССО знищили 50 північнокорейських військових у Курській області. Українські оператори БпЛА за 3 дні ліквідували 50 солдатів КНДР і поранили ще 47, зазначається в повідомленні командування Сил спеціальних операцій.