Штурмовик 225 ОШБ рассказал, как пулеметом Browning сбил "Ланцет" в 20 метрах от позиции (видео)

По словам бойца 225 ОШБ с позывным "Татарин", во время перерыва на кофе и шоколад был прилет снарядов РСЗО, после чего он оказался в яме с минами ТМ. Положение было сопряжено с повышенной опасностью.

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Уже на третий месяц службы штурмовик 225 ОШБ с позывным "Татарин" участвовал в Курской операции и с помощью пулемета Browning остановил летящий ударный дрон "Ланцет" всего в 20 метрах от позиции. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале Ukrainian Witness.

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Боец отметил, что во время перерыва на кофе и шоколад был прилет российских снарядов РСЗО, после которого он оказался в яме с минами ТМ, то есть ситуация была сопряжена с повышенной опасностью.

"Выезжаем на поле сои, глохнет "Козак", никуда не едет. Заходит "Ланцет" сзади "Козака" и начинает лететь", — отметил боец.

После этого он забрался на бронетранспортер и взял в руки пулемет Browning.

"Начинаю стрелять, я не попадаю, мне уже страшно, понимаю — вот он. Такие мысли сразу: убежать, инстинкт самосохранения срабатывает", — отметил боец, добавив, что примерно в 20 метрах от боевой машины он попал в крыло ударному дрону ВС РФ — и тот перевернулся, упал за бронетранспортером и разорвался.

Тем самым военнослужащий спас не только себя, но и побратимов.

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Он также рассказал, что приходилось участвовать в штурмовых действия со сломанной рукой. Находясь во вражеском окопе, он получил несколько выстрелов в бронежилет. Во время штурма были четыре погибших россиянина и и трое раненых, их взяли в плен.

"Они не хотели сдаваться, но после гранаты в блиндаж они передумали и сдались. Но мы поступаем не так, как россияне, мы их лечим", — отметил он.

Напомним, что 17 декабря в Киеве прогремели взрывы: российские войска атаковали столицу Украины дронами "Шахед".

Также сообщалось, что бойцы ССО уничтожили 50 северокорейских военных в Курской области. Украинские операторы БпЛА за 3 дня ликвидировали 50 солдат КНДР и ранили еще 47, отмечается в сообщении командования Сил специальных операций.