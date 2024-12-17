Польща вже отримала 84 танки K2 з Південної Кореї: прискорює оновлення оборони (фото)

На додаток до танків K2 Польща також зміцнює свої артилерійські та ракетні можливості шляхом подальших придбань з Південної Кореї. Польська армія отримує гусеничні самохідні гаубиці K9 калібру 155 мм і РСЗВ Homar-K.

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Станом на 17 грудня польська армія отримала загалом 84 основні бойові танки K2 з Південної Кореї, згідно із заявою міністра оборони країни. Про це пише Army Recognition.

Ці постачання — частина важливої оборонної угоди, підписаної в серпні 2022 року з південнокорейською компанією Hyundai Rotem на закупівлю 180 танків K2. Вартість контракту — приблизно 3,4 млрд доларів. Постачання почалися в грудні 2022 року, коли до Польщі прибула перша партія з 10 танків. Угода передбачає, що всі 180 танків буде поставлено до кінця 2025 року.

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Партнерство між Польщею та Південною Кореєю стало наріжним каменем програми модернізації польської оборони, особливо після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну та військової активності Росії поблизу східного флангу НАТО, що росте. Завдяки своїй розвиненій оборонній промисловості та можливостям швидкого виробництва і доставлення Південна Корея стала ключовим партнером Польщі. Ця співпраця підкреслює стратегічні зусилля зі зміцнення збройних сил.

На додаток до танків K2 Польща також зміцнює свої артилерійські та ракетні можливості завдяки подальшим придбанням з Південної Кореї. Польська армія отримує гусеничні самохідні гаубиці K9 калібру 155 мм і РСЗВ Homar-K. Графік постачання систем Homar-K було прискорено, і друга партія, спочатку запланована на наступний рік, уже доставлена в Польщу.

K2 Black Panther

K2 Black Panther

K2 Black Panther, розроблений Hyundai Rotem, являє собою помітний стрибок у бронетанкових можливостях Польщі. Це один із найпередовіших танків у світі, оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою з автоматом заряджання, який може вести вогонь зі скорострільністю до 10 пострілів на хвилину, навіть на ходу. Його система управління вогнем включає технологію автоматичного виявлення і відстеження цілі.

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