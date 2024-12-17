Польша уже получила 84 танка K2 из Южной Кореи: ускоряет обновление обороны (фото)

В дополнение к танкам K2 Польша также укрепляет свои артиллерийские и ракетные возможности за счет дальнейших приобретений из Южной Кореи. Польская армия получает гусеничные самоходные гаубицы K9 калибра 155 мм и РСЗО Homar-K.

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По состоянию на 17 декабря польская армия получили в общей сложности 84 основных боевых танка K2 из Южной Кореи, согласно заявлению министра обороны страны. Об этом пишет Army Recognition.

Поставка — часть важного оборонного соглашения, подписанного в августе 2022 года с южнокорейской компанией Hyundai Rotem на закупку 180 танков K2. Стоимость контракта — около 3,4 млрд долларов. Поставки начались в декабре 2022 года, когда в Польшу прибыла первая партия из 10 танков. Соглашение предусматривает, что все 180 танков будут поставлены к концу 2025 года.

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Партнерство между Польшей и Южной Кореей стало краеугольным камнем программы модернизации польской обороны, особенно после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину и растущей военной активности России вблизи восточного фланга НАТО. Благодаря своей развитой оборонной промышленности и возможностям быстрого производства и доставки Южная Корея стала ключевым партнером Польши. Это сотрудничество подчеркивает стратегические усилия по укреплению вооруженных сил.

В дополнение к танкам K2 Польша также укрепляет свои артиллерийские и ракетные возможности за счет дальнейших приобретений из Южной Кореи. Польская армия получает гусеничные самоходные гаубицы K9 калибра 155 мм и РСЗО Homar-K. График поставок систем Homar-K был ускорен, и вторая партия, изначально запланированная на следующий год, уже доставлена ​​в Польшу.

Black Panther

MBT K2 Black Panther, разработанный Hyundai Rotem, представляет собой заметный скачок в бронетанковых возможностях Польши. Это один из самых передовых танков в мире, оснащенный 120-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания, который может вести огонь со скорострельностью — до 10 выстрелов в минуту, даже на ходу. Его система управления огнем включает технологию автоматического обнаружения и отслеживания цели.

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