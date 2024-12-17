Почти 4 тысячи жалоб: почему своевременно не расследовали факт издевательства над бойцами 211-й бригады

В украинской армии неоднократно нарушались права бойцов, сейчас появилась информация об издевательствах над военнослужащими 211-й бригады. Военный адвокат Олег Леонтьев рассказал Фокусу, что нужно изменить, чтобы подобные случаи быстрее расследовались, а недобросовестные командиры были наказаны.

Related video

Стало известно о скандале в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, где выявлены факты "кумовства", издевательств над военнослужащими и вымогательства взяток. В течение 11 месяцев 2024 года бойцы направили 3 807 жалоб омбудсмену, треть из которых касалась ситуации в частях. Подробнее об этом читайте в материале Фокуса"Привязывали к кресту и требовали денег: как накажут виновных в издевательствах над бойцами 211-й бригады".

Военный адвокат Олег Леонтьев сообщил Фокусу, что важно выяснить, почему военные службы правопорядка не реагировали на жалобы бойцов и допустили такую бездеятельность. По его словам, надо разбираться в этом, ведь ничто так не стимулирует преступления, как ненаказанное уголовное правонарушение.

Кроме этого, адвокат убежден, что нужно восстановить военную прокуратуру с полномочиями общего надзора, представительства интересов военных в судах. Благодаря этому на решение многих вопросов уходило бы меньше времени, чем это происходит сейчас.

"У меня есть такие дела, я вижу, как они расследуются. Они расследуются, как мокрое горит. Военнослужащий убегает из части, потому что ему угрожают убийством, а после привлекают к ответственности за то, что сбежал. А тех, кто его избил, не привлекают", — сказал он.

Ранее Леонтьев рассказывал Фокусу, что 25 лет прослужил в военной прокуратура, а потому может сказать, что военная полиция необходима.

"После того, как была ликвидирована военная юстиция, наступило беззаконие и бесправие для военнослужащих. У правоохранителей нет доступа к воинским частям, а потому быстро расследовать правонарушения невозможно. Кроме того, в ГБР не хватает людей, чтобы заниматься еще и военными преступлениями. В качестве примера могу привести случай. В одной воинской части прапорщик вместе с сержантом наладили бизнес — угоняли машины и занимались переваркой частей. У правоохранителей не было доступа к этой воинской части, и расследовать дело было практически невозможно", — рассказывал Леонтьев.

Он отметил, что военная полиция должна иметь право досудебного расследования уголовных правонарушений и направления дел в суд. Однако в таком случае также необходимо создать военную прокуратуру и военные суды.

Напомним, 17 декабря в ГБР сообщили, что командир воинской части 211-й бригады получил подозрение по факту злоупотребления служебным положением. По информации СМИ, скорее всего речь идет о командире воинской части А7147 полковнике Олеге Побережнюке.

16 декабря нардеп Юлия Яцык заявила, что ВСК ВР получила материалы с доказательствами по делу 211-й бригады еще 10 сентября. По ее словам, все сразу было передано в ГБР.