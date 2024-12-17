Майже 4 тисячі скарг: чому своєчасно не розслідували факт знущання з бійців 211-ї бригади

В українському війську неодноразово порушувалися права бійців, нині зʼявилася інформація про знущання з військовослужбовців 211-ї бригади. Військовий адвокат Олег Леонтьєв розповів Фокусу, що потрібно змінити, аби подібні випадки швидше розслідувалися, а недобросовісні командири були покарані.

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Стало відомо про скандал у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ, де виявлені факти "кумівства", знущань з військовослужбовців та вимагання хабарів. Протягом 11 місяців 2024 року бійці надіслали 3 807 скарг омбудсмену, третина з яких стосувалася ситуації в частинах. Детальніше про це читайте в матеріалі Фокусу "Привʼязували до хреста та вимагали грошей: як покарають винних у знущаннях з бійців 211-ї бригади".

Військовий адвокат Олег Леонтьєв повідомив Фокусу, що важливо зʼясувати, чому військові служби правопорядку не реагували на скарги бійців та допустили таку бездіяльність. За його словами, треба розбиратися в цьому, адже ніщо так не стимулює злочини, як непокаране кримінальне правопорушення.

Крім цього, адвокат переконаний, що потрібно відновити військову прокуратуру з повноваженнями загального нагляду, представництва інтересів військових у судах. Завдяки цьому на розвʼязання багатьох питань йшло б менше часу, ніж це відбувається зараз.

"У мене є такі справи, я бачу, як вони розслідуються. Вони розслідуються, як мокре горить. Військовослужбовець тікає з частини, тому що йому погрожують вбивством, а після притягують до відповідальності за те, що втік. А тих, хто його побив, не притягують", — сказав він.

Раніше Леонтьєв розповідав Фокусу, що 25 років прослужив у військовій прокуратура, а тому може сказати, що військова поліція необхідна.

"Після того, як було ліквідовано військову юстицію, настало беззаконня і безправ'я для військовослужбовців. У правоохоронців немає доступу до військових частин, а тому швидко розслідувати правопорушення неможливо. Крім того, у ДБР не вистачає людей, щоб займатися ще й воєнними злочинами. Як приклад можу навести випадок. В одній військовій частині прапорщик разом із сержантом налагодили бізнес — викрадали автівки та займалися переварюванням частин. У правоохоронців не було доступу до цієї військової частини, і розслідувати справу було практично неможливо", — розповідав Леонтьєв.

Він наголосив, що військова поліція повинна мати право досудового розслідування кримінальних правопорушень і скерування справ до суду. Проте в такому разі також необхідно створити військову прокуратуру та військові суди.

Нагадаємо, 17 грудня у ДБР повідомили, що командир військової частини 211-ї бригади отримав підозру за фактом зловживання службовим становищем. За інформацією ЗМІ, скоріше за все йдеться про командира військової частини А7147 полковника Олег Побережнюка.

16 грудня нардепка Юлія Яцик заявила, що ТСК ВР отримала матеріали з доказами по справі 211-ї бригади ще 10 вересня. За її словами, все відразу було передано до ДБР.