"Це величезний вузол": у бригаді ЗСУ розповіли, куди може піти ворог після Великої Новосілки

Ворожі війська тиснуть на Времівському напрямку, який розташований на стику трьох областей. Військовий Богдан Петренко попередив, що РФ може відкрити собі шлях одразу у декількох напрямках.

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17 грудня аналітики DeepState повідомили, що на Времівському напрямку найскладніше ситуація — в районі селища Велика Новосілка. Там російські окупанти намагаються відрізати Макарівку та зайти в Сторожове. Деталями в ефірі телемарафону поділився начальник відділення комунікацій 48-й окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.

Про Велику Новосілку — з 0:51

"Ми розуміємо, що це величезний вузол, що відкриває їм можливості для подальшого наступу в декількох напрямках", — зауважив він.

Військовий уточнив, що йдеться як про напрямок на північ Донецької області в сторону Покровська, так і на захід — у бік Запорізької області. Загалом Времівський напрямок розташований на стику трьох регіонів.

"Не виключено, що росіяни мають у своїх планах захід також і у Дніпропетровську область — з метою тиску на Україну або з метою захоплення взагалі", — заявив Петренко.

З його слів, тактика переважно незмінна — ворог воює малими штурмами. Окупантів підвозять колонами на безпечну відстань, а звідти піхота вирушає у сіру зону і намагається просуватися до українських опорних пунктів з метою їхнього знищення й захоплення. На всіх цих етапах ЗС РФ зазнає втрат.

Також на фронті фіксують застосування Росією тактики механізованих штурмів, але до неї ворог вдається рідко. Припустив, що Москва більше цінує машини, ніж людей. Використовують загарбники й інший транспорт для просування, але зазвичай такі випадки мають один фінал — летальний. Результату це не дає, однак дозволяє створювати картинку, що ЗС РФ зайшли у певний населений пункт.

Нагадаємо, в ОТГ "Луганськ" повідомили, що російські загарбники не полишають спроб захопити стратегічно важливе місто Торецьк.

В ОСУВ "Хортиця" проінформували, що ЗСУ довелося тактично відступати з окремих позицій.